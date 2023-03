Carmona (CGPJ), sobre el 'solo sí es sí': "La alarma social que está generando está plenamente justificada"

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, ha asegurado este miércoles que "la alarma social que está generando" la rebaja de penas a agresores sexuales con la Ley del 'solo sí es sí' "está plenamente justificada".

Carmona ha intervenido en la presentación del 'Proyecto 0 por una Sociedad Libre de Violencia de Género', realizado por la Federación de Mujeres Directivas y Empresarias (Fedepe), en donde también ha participado el exdelegado de Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente.

En su discurso ha defendido la postura del CGPJ de una modificación de la Ley del 'solo sí es sí' tras la "alarma social" que, a su juicio, está provocando la rebaja de penas de la nueva norma y se ha mostrado partidaria de la propuesta de reforma impulsada por el PSOE y que está tramitándose en el Congreso.

Según ha explicado, una pena mayor para los delitos más graves en esta materia es también un reflejo de que la propia sociedad tiene un "rechazo grave" a estos comportamientos.

A este tema se ha referido también Lorente, quien ha advertido que las rebajas del 'solo sí es sí' llegan en un momento de "aumento de la violencia sexual" con "nuevas formas", entras las que ha destacado las violaciones grupales, muchas de ellas cometidas por menores, con sumisión química o captadas con grabaciones y difundidas a través de redes sociales. A su juicio, este "no es el momento oportuno" para que la sociedad "tenga la percepción de que las penas contra estos delitos son menores". Lorente apuesta así, según ha indicado, por "mantener" las que había en el anterior Código Penal y evitar, así, "la desconfianza de la sociedad".

Más agresiones a menores

La presidenta del Observatorio del CGPJ se ha referido también al aumento de agresiones sexuales contra menores que se han reflejado en los datos criminalidad del Ministerio del Interior hechos públicos hace unas semanas.

Carmona a puesto el foco en una mayor denuncia de estos casos y el hecho de que las familias ya no "escondan", como se hacía hace años, estos hechos. En este sentido, ha explicado que hace tiempo los casos de violencia sexual contra menores eran sucesos que se quedaban en el ámbito judicial y no trascendía a los medios. Ahora, según ha destacado, con la concienciación que existe sobre el tema, estos casos son más públicos y más denunciados.

La presidenta del Observatorio ha puesto también el foco en la presencia de las redes sociales y la mayor accesibilidad de los agresores a menores con estas herramientas. En este sentido, ha reclamado una mayor educación de menores y familias para un mejor acceso y uso del entorno digital de los menores.

Educación

De hecho, la Educación en materia de igualdad y contra la violencia de género, ha sido uno de los principales temas tratados durante el acto. Carmona ha recordado que el CGPJ lleva años reclamando una "asignatura específica" sobre este tema que sea "obligatoria" y con "profesorado formado" desde "los tres años de edad y hasta la universidad".

Según los datos del CGPJ, que ha explicado la presidenta del Observatorio, en la actualidad "solo un 3% de las denuncias por violencia de género provienen de familiares y allegados" de la víctima y, según ha señalado, esto es porque la sociedad aún ve estas situaciones como "un problema de pareja en el que no hay que meterse". Carmona ha denunciado que hay personas que aún piensan que "una mujer está en una relación de pareja con violencia porque quiere" cuando, tal y como ha indicado, estas sufren "mucho miedo" en estos casos, "por su vida" o "por posibles represalias de la pareja", entre otras circunstancias.

Lorente ha defendido la educación, por su parte, para eliminar el machismo que sirve de "referente" al agresor y que permite que la violencia sea "una normalidad". El forense y exdelegado del Gobierno ha destacado cifras como que el 44% de las mujeres que reconocen haber sufrido violencia dicen que no denuncia porque "no lo considera suficientemente grave" (dato de la Macroencuesta sobre Violencia de Género) o que el 15,4% de los jóvenes varones cree que "si la violencia contra la mujer es de baja intensidad no es un problema" (estudio del Centro Reina Sofía).

En este sentido ha recordado un caso reciente, el de Simona, una tiktoker que fue abofeteada por su novio cuando hacía un directo y que aseguró a los medios que no era una mujer maltratada y que su pareja solo le habían agredido dos veces.

En su intervención, el experto se ha referido también al trabajo de los hombres para luchar contra esta lacra. "Tenemos que sentirnos llamados y exigidos en términos de responsabilidad", ha explicado.

Proyecto 0 de Fedepe

Otro de los escenarios en los que actuar para acabar con esta lacra es en el mundo laboral, tal y como ha explicado la presidenta de Fedepe, Ana Bujaldón. En este sentido, ha indicado que "el entorno laboral y empresarial" es importante "para concienciar y dar apoyo" a las víctimas en esta situación, pero también para "detectar estas situaciones" entre sus trabajadoras en sus estadios más tempranos.

En este trabajo se ha centrado el 'Proyecto 0' que, según ha explicado su 'coach' y facilitadora, Maribel Martínez, tiene como objetivo lograr "construir" nuevas acciones "desde lo que ya se esta haciendo bien" y "ver el potencial en el entorno".

Reafirmar y animar a las mujeres a participar de redes y colectivos femeninos donde adquirir más conciencia; apelar al rol activo en las relaciones personales, con especial incidencia en el aspecto educativo en las familias y la escuela en pro de la inclusión y la diversidad; afianzar el poder que se puede ejercer como consumidoras para desterrar estereotipos de género y representaciones violentas con la mujer en los productos culturales, audiovisuales y de entretenimiento; incentivar la acción y la denuncia; o fomentar los proyectos dentro de las empresas que impulsen oportunidades laborales y generen independencia económica que poder emanciparse de su agresor, son algunas de las conclusiones a las que se ha llegado con este trabajo.