Vox alerta del "alarmante aumento de la homosexualidad" en España

La diputada de Vox, María de la Cabeza Ruiz Solás, ha mostrado este jueves en el Congreso de los Diputados su preocupación por el "alarmante aumento de casos de homosexualidad y transexualidad" en España en los últimos años. Lo ha dicho durante el debate sobre la ley trans, que finalmente ha sido aprobada por los diputados.

Ruiz ha hecho esta afirmación "con datos en la mano" -aunque no los ha mostrado- y ha considerado que ese incremento "está directamente relacionado con el adoctrinamiento" que el Gobierno "somete a los menores" en nuestro país. "Decir que se les está dirigiendo a ser lo que igual no son ni quieren ser, no es odiar", ha añadido.

También ha asegurado que mientras su partido tenga representación en el Congreso, "seguirán teniendo la valentía para plantar cara a los delirios" de Irene Montero. Y es que, según ha indicado, Vox no apoya esta ley porque, a su juicio, reclama unos derechos que el colectivo LGTBI ya tiene y consideran que el Gobierno está "engañando" a las personas trans "haciéndoles creer que todo lo que quieren y lo que desean tienen derecho a tenerlo".

María de la Cabeza Ruiz ha avisado de que si su partido llega al Gobierno derogará la norma que, en sus palabras, es "dañina y perversa" y "no traerá derechos, sino dolor y sufrimiento". "Pierdan toda esperanza de que demos este debate por perdido", ha reseñado.

"Discursos de odio"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha aprovechado por su parte su intervención para pedir perdón a las personas trans por no "haber podido evitar los discursos de odio" durante el debate.

Mientras, la representante del PP, Pilar Moro, ha reprochado a la ministra que no haya aprendido nada de lo ocurrido con la Ley del 'solo sí es sí' y la ha acusado de "experimentar con las personas", además de pedir su dimisión. "Es una ley equivocada y dañina", ha concluido.

Montero ha lamentado que esta norma llegue tras "un debate social cargado de bulos, transfobia y LGTBIfobia" que, a su juicio, "no tendría que haber sido así". "Creo que es importante pediros perdón desde esta Cámara porque no hemos sido capaces de evitar que esos discursos de odio se abriesen paso", ha declarado.

Montero ha señalado que en una tramitación como esta se "puede discrepar" sobre el texto y defender que se cree que "las personas trans son enfermas" pero, a su juicio, no se puede decir que existe "un aumento alarmante de la homosexualidad" como, según ha apuntado, lo han hecho "la derecha y la extrema derecha". Y, al respecto, ha preguntado a estos partidos "cuál es el porcentaje normal de la homosexualidad". "Eso es la LGTBIfobia", ha apuntado.

También les ha acusado de "mentir" al decir que esta ley obliga a los menores a hormonarse porque, según ha explicado, este texto "desvincula el reconocimiento de la identidad de las personas trans con la obligación de hormonarse, que era lo que se les exigía ahora".