Miles de médicos se manifiestan en Barcelona en el segundo día de huelga

Miles de médicos, muchos de ellos vestidos con su bata blanca, participan este jueves, en el segundo día de huelga en la sanidad pública en Cataluña, en una manifestación en Barcelona convocada por el sindicato mayoritario Metges de Catalunya (MC) que ha comenzado en la plaza de Sant Jaume y finalizará en el Parlament.

Los médicos se han concentrado en la plaza de Sant Jaume antes de las 10 horas de hoy y han lanzado proclamas con sus reivindicaciones y abucheos a la Generalitat.

Xavier Lleonart, secretario general del sindicato MC, que también ha convocado otros tres días de huelga para los facultativos catalanes para los próximos 1, 2 y 3 de febrero, ha declarado que "depende" del Departamento de Salud que puedan desconvocar estos tres nuevos días de huelga entre los facultativos "porque saben desde hace tiempo nuestras reivindicaciones".

"Tienen muy claro lo que pedimos y tienen los mecanismos legales y jurídicos para llevarlo a cabo", ha dicho Lleonart, en cuya opinión, en cuanto a los incrementos salariales, "históricamente se ha demostrado que cuando el departamento ha querido priorizar un aumento retributivo o de inversión lo puede hacer".

Los médicos han silbado y abucheado al Govern frente al Palau de la Generalitat y Lleonart ha leído el manifiesto con sus reivindicaciones, el mismo que ayer leyó ante la Estación de Sants tras la manifestación en que participaron 9.300 facultativos, según la Guardia Urbana, más de 10.000 según el sindicato.

La manifestación de médicos ha comenzado a caminar detrás de una pancarta con el lema "Los médicos ya no lloramos ni facturamos, emigramos", pasadas las 11 de la mañana y cantan consignas como "Aragonés paga més", "Por una sanidad pública y de calidad", "Cada dos meses no es terapia", "La salud mental es fundamental", "Vocación no es explotación" o "Balcells mueve ficha, el médico no se pisa".

También portan pancartas con lemas como "Sin pediatras, la salud de los niños está en peligro", "Queremos sanidad y no precariedad", "Mi descanso, tu salud" o "Médicos explotados, pacientes maltratados".

Los médicos tienen previsto acabar hoy su manifestación delante del Parlament, donde repetirán sus reivindicaciones y harán una 'performance' de protesta.