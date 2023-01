Patxi López prefiere que los empresarios ganen "muchísimo dinero" y afea a Podemos que esté siempre "a la gresca"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha afirmado que prefiere que los empresarios ganen "muchísimo dinero" para que, vía impuestos, aporten a las arcas públicas para hacer políticas sociales, a raíz de las críticas de la ministra y líder de Podemos, Ione Belarra, al dueño de Mercadona, Juan Roig. Al mismo tiempo, ha criticado que el socio de coalición haga públicos los desencuentros que pueda haber dentro del Gobierno en lugar de los acuerdos.

"Para los socialistas, los empresarios son absolutamente respetables en el sentido de que son generadores de riqueza y empleo", ha asegurado este miércoles en una entrevista con RNE, recogida por Europa Press, después de que Belarra llamara a Roig "capitalista despiadado" por la subida de los precios.

El portavoz socialista ha dicho que quiere que "los empresarios ganen muchísimo dinero", para que, con una "fiscalidad justa", aporten dinero al erario "con el que hacer políticas sociales, ayudar a la gente y a la economía productiva": "Eso es lo razonable".

Lo que no le gusta tanto es que desde Podemos se traslade la sensación de el Gobierno está "todo el día a la gresca", ha explicado, porque al final "siempre" se alcanzan acuerdos.

"En vez de publicitar tanto las desavenencias que pueda haber en algún momento determinado, pues igual hablemos mejor solo de los entendimientos", ha reclamado el portavoz.

Y ha subrayado que PSOE y Unidas Podemos son dos formaciones distintas que, por primera vez en democracia, forman un Gobierno de coalición. De esta forma, ha dicho el país puede que no se haya acostumbrado a que gobiernen dos partidos con opiniones diferentes.

Plan de Feijóo

Además, López ha tachado de "preocupante" discurso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al presentar el lunes en Cádiz su plan de calidad institucional para aplicarlo si gana las elecciones. Así, ha considerado que la propuesta de dejar que gobierne la lista más votada es una manera de "ocultar" que van a gobernar con Vox.

Con estos términos se ha pronunciado al ser preguntado por la iniciativa de los 'populares' y si la van a analizar, a lo que ha respondido que desde el PSOE estudian y atienden "todo".

No obstante, López ha señalado que el preámbulo del plan y el discurso de Feijóo que acompañó a su presentación le pareció "francamente preocupante", una intervención "no popular sino populista, de alimentar una vez más el populismo en el país".

López ha reprochado a Feijóo que diga que España está en riesgo de que se le arrebate la Constitución, cuando el PP -ha añadido- es un partido que lleva "5 años sin cumplirla" en lo que respecta a la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Hace un lectura tan estrecha y pequeña de la Constitución que solo caben ellos. Eso sí que es arrebatárnosla", ha manifestado, para criticar que Feijóo hable de que hay una intromisión del Gobierno en los poderes cuando el PP "intentó impedir que el Congreso y el Senado" cumplieran su función de Poder Legislativo acudiendo a los tribunales "para que unos jueces con el mandato caducado censuraran previamente sin saber lo que iban a decidir" ambas cámaras.

López ha señalado que el PP "alimenta el populismo" al hablar de legitimidad institucional, cuando es Feijóo quien "no reconoce" la legitimidad del Gobierno de Pedro Sánchez, "nacida en las urnas".

Ha asegurado que la propuesta de que gobierne la lista más votada es una forma de "ocultar que Feijóo no quiere decir que van a gobernar con Vox, porque eso da miedo a la gente". Además, se ha preguntado cómo un partido puede administrar si gana "en minoría".

Así, ha recordado que los 'populares' Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida, Juanma Moreno, Alfonso Fernández Mañueco y Fernando López Miras llegaron en 2019 al poder en comunidades autónomas y ayuntamientos perdiendo las elecciones que había ganado el PSOE.

Reforma de la Constitución

En otro orden de cosas, López ha defendido que el PSOE es "serio" y limita una eventual reforma de la Constitución a modificar el artículo 49 para cambiar el término 'disminuido' por una mención que diga personas con "discapacidad", tachando de "excusas" que el PP diga que no se fía en este asunto de los socialistas.

"Nosotros somos serios. Nos gustaría reformar la Constitución en otras cosas, pero en esta ocasión lo acotamos", ha asegurado. Precisamente, el ministro Félix Bolaños y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se reúnen este miércoles para abordar este cambio.

López ha confiado en que esta reforma, que lleva "mucho tiempo" sobre la mesa, se lleve a cabo porque 'disminuido' es un término "despectivo" que hay que "cambiar" por uno "más apropiado".

"Debiéramos de hablar de personas con alguna discapacidad, pero nada de minusválido, ni disminuido ni nada de eso, y espero que esta vez sea real", ha resaltado.

En este contexto, el diputado socialista ha manifestado que no sabe si "habrá otros grupos que aprovechen" este debate "para presentar otras iniciativas de reforma de la Constitución".

Preguntado entonces por si le preocupa que grupos parlamentarios planteen en el marco de esta reforma que la Constitución permita un referéndum de independencia, López ha respondido que "no", porque la Carta Magna "también recoge cómo se reforma y depende de si son los artículos y las cuestiones reforzadas o no".

Y sobre la desconfianza que puedan tener los partidos de la oposición, López ha cargado contra el PP, al que ha calificado de "especialista" en poner "excusas para todo lo que no quiere hacer".

El portavoz ha comparado la pretensión del PP de cambiar el sistema de elección del CGPJ para que los jueces elijan a los jueces con la última propuesta de Feijóo para que gobierne la lista más votada. "Que los jueces eligen a los jueces cuando no los elijo yo, y la lista más votada cuando es la del PP. Si no, no", ha dicho.

Ayuso en la universidad

Por otra parte, López ha condenado que una protesta como la que vivió en su contra en la Universidad Complutense la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pasara hacia "la violencia, la agresión o la amenaza".

El portavoz ha considerado "democrático y respetable" manifestarse en desacuerdo con las políticas de Ayuso "contra la universidad pública", si bien ha indicado que no le gustan las protestas que pasan "las líneas de la razón".

Asimismo, ha señalado que el Ministerio del Interior hizo una buena actuación para proteger a la dirigente madrileña. "El Gobierno ha actuado como se debe actuar dentro de los cauces democráticos", ha concluido.