Marlaska: "Estoy tranquilo, no me planteo dimitir"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este jueves que está tranquilo y no se ha planteado dimitir "en modo alguno" tras la presión que en las últimas horas han acrecentado los socios de Gobierno, de investidura y la oposición por la tragedia en la valla de Melilla.

"No me he planteado dimitir en modo alguno. Vuelvo a repetir que la Guardia Civil actuó en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad", ha manifestado en declaraciones a los periodistas antes de asistir a la toma de posesión de la nueva presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio.

El titular de Interior ha roto este jueves su silencio 24 horas después de que la Fiscalía haya reclamado todas las imágenes del asalto a la frontera ocurrido el 24 de junio en el que murieron al menos 23 personas, dado que aprecia "saltos en la imágenes" de las que dispone.

Marlaska ha defendido su actuación: "Yo no me parapeto tampoco en la Guardia Civil porque yo soy el que da la orden de que todo ataque violento a la frontera española debe ser contrarrestado en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad y en política basada en el respeto absoluto a los derechos humanos".

Los socios del Gobierno, incluida la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han redoblado sus críticas a Marlaska después de que una delegación de diputados de la comisión de Interior del Congreso viajara a Melilla este lunes y cuestionara la versión oficial del Gobierno sobre lo ocurrido.

"Estoy tranquilo y mantengo las mismas consideraciones que hice en su momento y las vuelvo a repetir porque es una creencia basada en hechos", ha recalcado el ministro que ha vuelto a lamentar la "tragedia humana que a nadie nos hubiera gustado vivir" y a insistir en que fue "un ataque muy violento a nuestras fronteras, que son las fronteras de la Unión Europea".

Tras recordar una vez más que los migrantes emplearon elementos peligrosos como hachas, palos, radiales, etcétera, y que también resultaron heridos guardias civiles y gendarmes marroquíes, Marlaska ha subrayado que la actuación de las fuerzas de seguridad españolas fue "en términos de legalidad, proporcionalidad y necesidad adecuada a las circunstancias".

Y ha añadido: "Se adoptaron todas las medidas necesarias y precisas también en criterios de Derechos Humanos".

Marlaska ha afirmado que tanto la Fiscalía como el Defensor del Pueblo disponen de "toda la documentación gráfica sobre los hechos verificados en esas horas del ataque violento" y ante sus solicitudes para que se aporten todas las imágenes disponibles, ha dicho que su departamento seguirá "aportando y entregando" todo aquello que consideren oportuno estas instituciones.

"Transparencia máxima, la hemos tenido siempre y la seguiremos teniendo", ha aseverado.

Respecto a los "saltos" en las imágenes, el ministro ha argumentado que se producen debido a que el helicóptero tiene que parar a repostar o por razones de control del espacio aéreo.

"No hay ningún momento de ruptura de la grabación del dron", ha incidido Marlaska antes de añadir que las fuerzas de seguridad disponen de todos los medios para que "quede prueba plena" y se encuentren "más seguras" para poder "acreditar" su correcta actuación.

Preguntado si está dispuesto a comparecer de nuevo en sede parlamentaria, el titular de Interior ha dejado claro que lo hará "todas las veces que sean necesarias" y se lo pida el Congreso porque es su "responsabilidad".

"A mí me llaman para ir mañana y estaré mañana. Me llaman esta tarde y estaré esta tarde, pero evidentemente hay que tener en cuenta que tengo que ser llamado y seguir los procedimientos adecuados que entienda la Mesa del Congreso de los Diputados", ha concluido.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, también ha hablado con la prensa antes de la toma de posesión de Valerio, y ha contestado con un "sí" a la pregunta de si Sánchez mantiene su confianza en Marlaska.

Ha asegurado que desde que sucedió la tragedia de Melilla y se pudieron ver las imágenes todo lo que ha hecho el Gobierno es "ser transparentes", y por ello ha facilitado "toda la información y toda la documentación" disponible a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo, que son las instituciones que están investigando los hechos.

Esa transparencia, ha remarcado, les ha llevado a mostrar las imágenes a una comisión parlamentaria.