La portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha asegurado este miércoles que el gobierno catalán "sigue apostando" por una candidatura en solitario a los Juegos Olímpicos de Invierno, pese a reconocer que esta cuestión está "frenada" y la "pelota está sobre la mesa" de los comités olímpicos.

Tras el fracaso de las negociaciones con el Gobierno de Aragón y el Comité Olímpico Español (COE) para una candidatura conjunta a los Juegos de Invierno de 2030, Cataluña aseguró que mantenía su intención de presentar una candidatura en solitario, que ha quedado finalmente en vía muerta tras ser descartada por el COE.

Pero precisamente este miércoles, la Moncloa y la Generalitat han llegado a un acuerdo para que el Gobierno no impugne ante el Tribunal Constitucional la modificación de la ley catalana de consultas que debía servir para amparar la consulta sobre los Juegos y que debía celebrarse en las comarcas afectadas por este proyecto olímpico, si bien esa consulta también se suspendió al fracasar las negociaciones.

Preguntada sobre esta cuestión en rueda de prensa tras la reunión del Consejo Ejecutivo catalán, Plaja ha afirmado que Cataluña "sigue apostando por una candidatura en solitario" a los Juegos, pese a reconocer que "este tema está frenado y la consulta no se hará hasta que no haya una candidatura oficial y aprobada por el Comité Olímpico. No hay novedad", ha afirmado.

Plaja se ha referido además a ese acuerdo entre Moncloa y Generalitat para que el gobierno central "no recurra" la modificación de la ley sobre consultas, que debía amparar esa consulta sobre el proyecto olímpico.

Un acuerdo que, ha recordado la portavoz, se ha producido en la Subcomisión de seguimiento normativo y solución de conflictos (que forma parte de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat), donde se "pulen temas en los que puede haber diferencia de interpretación, sin necesidad de que deban recurrirse" ante el Constitucional.

Por otro lado, la portavoz ha relatado que la Oficina Técnica de la Generalitat para los Juegos de Invierno "no se ha cerrado, pero no está en funcionamiento", por lo que "no representa ningún coste para la Generalitat" y "no tiene funciones", dado que no se ha contratado a nadie para trabajar en ella.

Plaja ha apuntado que la que fue designada como directora de esa oficina técnica, la exesquiadora Mònica Bosch, "sigue trabajando en el gabinete de la consellera de Presidencia" en el marco de proyectos del mundo del deporte como la Copa del América de vela o para potenciar tanto deportes de nieve como la "cultura olímpica".