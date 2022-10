Feijóo y Ayuso piden el voto joven contra un "establishment" que les subsidia

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han pedido este lunes el respaldo de los jóvenes, a los que han animado a "votar en contra del establishment político" que pretende controlarles y subsidiarles.

Ambos dirigentes han clausurado la convención sectorial del PP 'Juventud, un proyecto de vida. A la altura de un gran país", en la que se han abordado los problemas de este colectivo.

Feijóo ha alertado de que la izquierda quiere controlar la libertad de los jóvenes con "cheques directos y con pancartas" como si solo "votasen a un partido político" cuando a lo fundamental de los jóvenes es su "libertad para pensar, para votar en contra del establishment político".

Ante años complicados, en los que los jóvenes han enlazado tres crisis -la financiera, la de la pandemia y la actual- Feijóo ha prometido políticas "reformistas" que ofrezcan "certezas".

Así, ha abogado por una tarifa plana de autónomos hasta los 35 años, bonificar los contratos de jóvenes, selectividad común en todo el país o por políticas de vivienda y de conciliación que faciliten la emancipación y fomenten la natalidad.

Además, tanto Feijóo como Ayuso han defendido la cultura del esfuerzo frente a los cambios en la ley educativa que permiten pasar de curso con asignaturas suspensas.

"Lo más importante que tiene una persona no es su cuenta corriente, ni el número de pisos o de coches de sus padres, lo más importante es aquello que no se puede comprar, es lo que sabe, lo que conoce. Por eso la educación es la clave de la libertad y por eso es muy peligroso el discurso de da igual esforzarse que no", ha recalcado Feijóo.

"Si quieren hacer ideología, que lo hagan después de clase", ha agregado.

"Y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de pretender financiar su campaña electoral de 2023 "endosando a la juventud una hipoteca de más de un billón y medio de euros" en deuda. "Ni mi Gobierno va a vivir a costa de los jóvenes ni vamos a dejarles una deuda que hipoteque su futuro para mantenernos en el poder", ha prometido.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado sobre las drogas, la influencia de la nueva tecnología al provocar anorexias y bulimias o acerca de "soledad" de jóvenes que sufren "crisis identitarias" de las que se aprovechan "movimientos coletivizadores" y bandas.

Ayuso ha rechazado los movimientos identitarios que a su juicio enfrentan al hombre y la mujer y la "cultura de la cancelación" y ha acusado a la izquierda de pretender que se "trabaje menos, se estudie menos y se odie más" y de comprar "con dinero", el del bono cultural, a los jóvenes y tratarles como a un "colectivo vulnerable" al que hay que "dirigir".

En una línea similar se ha pronunciado en la apertura de la jornada el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha acusado a la izquierda de dar "paguitas" a los jóvenes para hacerles "dependientes" y "cautivos", frente al PP, que según ha argumentado pretende que tengan empleos y se valgan por sí mismos.