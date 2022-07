Miembros de la Brif de Daroca viajan a Galicia para combatir los incendios

Miembros de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (Brif) de Daroca han despegado este domingo de su base en la localidad zaragozana para viajar en helicóptero hasta Lugo, para ayudar en las labores de extinción del incendio declarado el pasado jueves en A Pobra do Brollón. Así lo han confirmado a través de su cuenta de Twitter, donde han colgado un vídeo justo antes del despegue de dos helicópteros.

Galicia sufre en los últimos días una ola de incendios que ya han quemado más de 4.600 hectáreas. En la provincia de Lugo, en A Pobra do Brollón, la administración autonómica mantiene decretada como medida preventiva la 'situación 2' en el incendio registrado en la parroquia de Saa, aunque Medio Rural informó el viernes de que el peligro para el núcleo de Busto había remitido.

Este incendio permanece activo desde las 20.37 de este jueves y afecta a una superficie provisional de 600 hectáreas, 50 más que en el último parte de ofrecido por Medio Rural.

Incendio en A Pobra do Brollón (Lugo) Efe

Sin variación

Los incendios forestales en Galicia se mantienen sin variaciones, con siete fuegos activos, cuatro controlados y uno estabilizado que, junto con los ya extinguidos desde el pasado jueves, han calcinado más de 4.600 hectáreas, según las cifras actualizadas por la Consejería do Medio Rural hasta las 13.30 horas de este domingo. La situación más preocupante continúa en los municipios lucenses de Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón, donde la Xunta mantiene activa la alerta por proximidad del fuego a núcleos habitados, aunque el consejero de Medio Rural, José González, ha asegurado que en esos núcleos "el peligro ya ha pasado".

Asimismo, la Xunta ha afirmado que tiene controlado "un 90% del perímetro" de los seis incendios activos en la provincia de Lugo. Según ha confirmado el técnico de distrito de la consejería Ramón Recaman, la orografía de la zona, "con pendientes acusadas" a las que solo pueden llegar medios aéreos, dificulta el control.