El coste de criar a un hijo sube un 14,5% en cuatro años hasta los 672 euros al mes

El coste de la crianza en 2022 es de 672 euros al mes por hijo, 85 euros más que hace cuatro años cuando era de 587 euros mensuales, lo que supone que un incremento del 14,5 %, según denuncia Save the Children.

Lo hace en el informe 'El coste de la crianza', que ha presentado este martes en Sevilla, y que revela el encarecimiento de la crianza, que supera al aumento general de los precios, ya que la inflación en España ha aumentado un 11,3 % desde 2018 a 2022.

La organización remarca que algunos de los distintos gastos de la crianza han aumentado en este período en una valor similar al de la inflación –como la alimentación (13 %), la higiene (9 %), la ropa y el calzado (13 %) o la vivienda (15 %)-, si bien otros lo han hecho en un porcentaje mucho mayor: el ocio y los juguetes (25 %), los muebles y enseres (30 %) o los suministros energéticos (53 %).

"Esto está poniendo en aprietos a muchas familias que no pueden hacer frente al coste de la crianza", ha advertido la directora de Incidencia Social y Política de la ONG, Catalina Perazzo.

Gráfico sobre el estudio Save the children

El gasto de criar a un niño en condiciones dignas es "alto" además de "imprescindible" para garantizar su adecuado desarrollo, subraya el estudio, que sostiene que son muchas las familias en España que no cuentan con ingresos suficientes para cubrir ese coste, lo que pone en riesgo el bienestar de sus hijos. Para el 20 % más pobre de las familias con niños el coste de la crianza es "inasumible": casi 900.000 hogares (869.485) no pueden cubrir ese importe incluso dedicando la totalidad de sus ingresos, ha alertado el especialista en pobreza de Save the Children, Alexander Elu.

"Para esos padres la crianza es un auténtico drama: se reduce a o comen ellos o comemos nosotros", ha resaltado.

Un porcentaje que alcanza el 54 % en el caso de los hogares con menores en riesgo de pobreza a los que les resulta imposible asumir el coste de la crianza.

Más caro en Cataluña que en Andalucía

Este gasto varía dependiendo del lugar de residencia de las familias, destaca la organización, que ha constatado diferencias que alcanzan hasta los 178 euros por mes e hijo entre el coste medio de la crianza en Andalucía (641 euros) y Cataluña (819 euros).

"No es lo mismo criar a tu hijo en Andalucía que en Cataluña o en Madrid", advierte Elu, que ha remarcado en que en la comunidad catalana es hasta un 27,8 % más caro que la andaluza.

El análisis territorial de la entidad -que se circunscribe a las comunidades en las que opera- refleja que el coste medio de la crianza en Madrid es de 814 euros, en el País Vasco de 769 euros y en la Comunidad Valenciana de 710 euros.

Las necesidades de los niños varían según crecen y se refleja en el gasto de las familias, que aumenta a lo largo de los años y varía entre 550 y 740 euros mensuales. Desde 2018, detalla el informe, los costes de crianza han aumentado proporcionalmente más en las franjas de edad de los más mayores.

Para las franjas de 0 a 3 y de 4 a 6 años, el mayor gasto es el de conciliación -guardería, canguros, escuela infantil-, que representa un tercio y un quinto del total, respectivamente. A partir de los 7 años, la partida más elevada es la de alimentación y alcanza un quinto del coste total de la crianza.

Con todo, Perazzo ha reclamado más ayudas para las familias porque en España, "donde se parte de un déficit histórico", las políticas de apoyo a la crianza representan el 1,3 % del PIB, un punto por debajo de la media europea.

Entre las medidas que propone la organización figuran una nueva ayuda de 100 euros mensuales de forma universal, gravar los productos de higiene menstrual y los pañales al tipo superreducido del IVA del 4 %, o bien eliminar este impuesto, y actualizar el valor real de los complementos de crianza de familias perceptoras del ingreso mínimo vital e ingresos bajos.