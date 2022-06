La respuesta de la mujer de Luis Lorenzo a los síntomas de ictus de su tía: "Le venía mal, tenía que hacer deberes con el niño"

Un documento aportado al sumario del caso de la muerte de la tía política del actor Luis Lorenzo recoge las declaraciones de los médicos que trataron a la anciana durante su estancia en Madrid. Uno de los facultativos explica que la mujer acudió con su sobrina, la pareja del intérprete, y su cuidadora con síntomas compatibles con un ictus y cuando le remitieron al hospital Palomino su sobrina dijo que "le venía mal, que tenía que hacer deberes con el niño". Ella argumenta que era una tutoría. Lo cierto es que finalmente, fue la cuidadora la que se quedó con la anciana.

Este es uno de los detalles del atestado policial sobre la muerte de Isabel Suárez, la tía de la mujer del actor Luis Lorenzo, que recoge la situación en que vivió la anciana durante los últimos meses en la casa madrileña de Rivas junto al matrimonio investigado por su presunto envenenamiento. Entre los testimonios, destacan los de los empleados y encargados de la empresa contratada para los cuidados de la anciana que ratifican el presunto abandono: "La familia no quería saber nada de la señora", recoge el documento. "La sobrina se iba los fines de semana enteros", añade. Tal era la situación que el técnico que recibía los informes procedentes de las trabajadoras, explica que "Isabel estaba completamente desasistida, sin medicación, en un absoluto estado de abandono, falta de medicamentos y sin espesante". Incluso comenta que la cuidadora tuvo que comprar medicinas para Isabel de su propio bolsillo. Una descripción que coincide con la versión que da el inspector de la empresa que fue a visitar la casa por sorpresa y que habla de "descontrol de medicamentos" y de falta de materiales: "Carecía de utensilios de aseo porque no se lo daba la familia y de cosas tan básicas como pañales o esponjas para lavar a la enferma". El atestado recoge también declaraciones de vecinos en la que

Los forenses encontrado pruebas tras la autopsia de que Isabel habría sido envenenada

Unos terribles episodios que la sobrina ha negado en una entrevista ofrecida al Programa de Ana Rosa en la que entre lágrimas decía: "No tengo ningún temor, esto me está machacando como madre". Durante su conversación con la periodista Patricia Pardo osciló entre el victimismo y el desafío. "Si tuviese algo que ocultar, cuando me ofrecieron la posibilidad de incinerar, hubiera incinerado el cuerpo de mi tía", ha reiterado. Además, ha desmentido las versiones recogidas en el atestado policial.