La directora del CNI se enfrenta hoy en el Congreso a los diputados que le acusan de espionaje y piden su cese

La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, comparecerá este jueves ante la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, donde se verá las caras con los diputados que piden su cese y acusan al centro de inteligencia de espionaje ilegal.

Paz Esteban acudirá al Congreso para informar a puerta cerrada de la investigación interna sobre el supuesto espionaje a políticos independentistas, con el ojo del huracán puesto sobre el papel que pudo tener el CNI en estas escuchas y también en su gestión en el espionaje revelado esta semana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

En el escrito registrado para pedir su comparecencia, al que tuvo acceso Europa Press, el Gobierno señala que Paz Esteban explicará "las conclusiones del ejercicio del control interno del CNI", sin mencionar expresamente el programa 'Pegasus' con el que supuestamente se espiaron los teléfonos móviles.

El escándalo del espionaje ha puesto a la directora del CNI en el centro de la diana de partidos como ERC, la CUP o Junts, que han pedido que se depuren responsabilidades y han apuntado directamente a los servicios de inteligencia.

También el socio de coalición del Ejecutivo, Unidas Podemos, ha señalado la necesidad de asumir responsabilidades políticas por el "escándalo" del espionaje y, aunque no ha puesto nombres, ha señalado al CNI.

Este miércoles en la comparecencia de Robles ante la Comisión de Defensa, el portavoz 'morado', Pablo Echenique, ha pedido que se asuman "responsabilidad políticas al máximo nivel" por el espionaje a líderes independentistas porque "la situación actual es insostenible".

Espiados ante la directora del CNI

En su comparecencia, Paz Esteban se enfrentará con los portavoces de los grupos independentistas, entre los que incluso hay dos que se encuentran entre los espiados según 'The New Yorker': Miriam Nogueras de Junts y Albert Botran de la CUP. También están en esa lista los diputados Jon Iñarritu, de Bildu; y Ferran Bel, del PDeCAT, aunque ellos no pueden acceder a la Comisión de Gastos Reservados.

La directora del CNI llega al Congreso con algunas voces dando por hecho su cese -"será cabeza de turco", dijo este martes el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros-, aunque también ha recibido este miércoles el respaldo de la ministra de Defensa.

Respaldo de Robles

Robles ha elogiado el trabajo de los 3.000 miembros del CNI, que ha asegurado que trabajan siempre "conforme a la legalidad", y ha dicho que Esteban "está teniendo que aguantar estoicamente imputaciones que no se corresponden con la realidad".

Este sentido, ha censurado que se viertan sobre el centro de inteligencia acusaciones "sin base probatoria" mientras que la institución no se puede defender por el secreto que rige sus actuaciones por ley. Por ello, ha dicho que su directora esclarecerá en la comisión toda la información necesaria, "que es la legal y documentada".

Estreno de la comisión tras años de bloqueo

La Comisión de Gastos Reservados, la única del Congreso con acceso a secretos oficiales, que controla las actividades del CNI y que recibe informes periódicos del Gobierno sobre el uso de fondos reservados por parte de los ministerios de Interior, Defensa y Exteriores, no se había podido constituir en estos más de dos años de legislatura ya que los partidos independentistas no tenían asegurados los 210 votos que se exigían para ser autorizados por el Pleno.

Tras conocerse el supuesto espionaje a independentistas catalanes, el ministro Félix Bolaños viajó en domingo a Barcelona para reunirse con la Generalitat y se comprometió a reactivar la comisión. Dos días después, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, propuso rebajar a 176 votos el requisito para acceder a secretos oficiales y 48 horas después el Pleno ya eligió a los diez integrantes de la comisión, uno por cada grupo parlamentario.

A la cita de este jueves estan convocados, además de Batet, los diputados Héctor Gómez (PSOE), Cuca Gamarra (PP), Iván Espinosa de los Monteros (Vox), Pablo Echenique (Unidas Podemos), Gabriel Rufián (ERC), Miriam Nogueras (Grupo Plural), Edmundo Bal (Ciudadanos), Aitor Esteban (PNV), Mertxe Aizpurua (Bildu) y Albert Botran (Mixto).