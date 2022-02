El hijo del engrasador del Pitanxo considera "surrealista" que solo hayan buscado durante 48 horas

Kevin González es el hijo menor de Fernando González Martínez, engrasador del Villa de Pitanxo, que no está entre los supervivientes y cuya familia desconoce si su cuerpo es uno de los recuperados o si continúa desaparecido, porque no han tenido llamadas al respecto, algo que no comprenden, pero menos todavía que ya no haya búsqueda.

"Me parece un poco surrealista. No lo entiendo. Entiendo que son unas circunstancias muy movidas, las de la mar. Entiendo que hay pocas posibilidades. Pero 48 horas o menos buscando, me parece un poco un insulto", ha contado a Efe este jueves en el puerto de Meira, en Moaña (Pontevedra), de donde es natural Nando, que tiene otro hijo, Cristopher, de una relación anterior.

Tanto el padre como sus dos descendientes son miembros de la Sociedad Deportiva Tirán, por lo que son muy conocidos, y el municipio entero espera noticias.

Lo último que supieron los suyos de Fernando González, un hombre que ya había estado en Malvinas y Sudáfrica, y que debutaba en la pesquería del fletán en Terranova, fue que el tiempo era muy malo en la zona, justo eso fue lo que le trasladó a su pareja.

Kevin agradece a la psicóloga que asiste a la familia sus comunicaciones y la labor de apoyo. Pero echa en falta otros "contactos" porque, lamenta, incluso a la armadora, el Grupo Nores, con sede en Marín (Pontevedra), se dirigieron ellos, y no al revés.Por lo demás, lo que saben es por la alcaldesa, Leticia Santos, y por los medios de comunicación.

"No tenemos absolutamente nada más. No sé si mi padre está en alguno de los buques, si sigue en el mar..."

Kevin confiesa estar en shock y viviendo el hundimiento de este arrastrero congelador, con el saldo que ha tenido, como si fuese una "película" muy difícil de digerir.

"En mi casa lo están viviendo muy mal, desolados, llorando, sin encontrar una explicación a la falta de respuestas, a la falta de una llamada".

Kevin tampoco sabe la razón por la que el Villa de Pitanxo estaba faenando "cuando todos los buques estaban bastante alejados" por el tiempo adverso. "Cuando estás en el ojo del huracán y no escapas de él... es algo chirriante", deja caer. Saber todo, todo, es lo que desea para todos los afectados y para ellos, también, insiste.

"Por ahora pedimos una triste llamada para decirnos lo que van a hacer, lo que están haciendo y lo que quieren hacer. Después, ya escarbaremos en cómo se produjo la situación", manifiesta.

"Estamos solos", "parece que nos están vacilando", "estamos entrando en un nivel de crispación que ya está rebasando lo normal", son otras de las impresiones que este chico traslada.

"Que nos llamen, que sigan buscando y que se aclare la situación de por qué el barco se fue al fondo", reclama, por ese orden; "que sigan buscando y que después haya explicaciones de todo".

A sus 53 años, Nando quería hacer un par de mareas más y jubilarse. Los tres supervivientes del naufragio del Villa de Pitanxo y los nueve cuerpos recuperados hasta el momento se dirigen rumbo al puerto de Saint John’s de Terranova (Canadá) a bordo de una embarcación española y otra portuguesa, y su llegada está prevista a las 6 de la mañana (hora local canadiense) de este viernes 18.

Allí serán atendidos por responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores presentes en la zona, informa un comunicado de este departamento.

El Villa de Pitanxo, un arrastrero congelador construido en 2004 en el desaparecido astillero vigués M. Cíes bajo encargo del armador Manuel Nores y dedicado a la captura de fletán negro, llevaba 24 tripulantes.

De ellos, dieciséis tienen nacionalidad española, cinco son peruanos y tres ghaneses, de acuerdo a los datos oficiales.

Los tres supervivientes son el patrón Juan Padín, su sobrino Eduardo Rial, y un ciudadano ghanés, Samuel Kwesi.