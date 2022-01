División entre los españoles por el envío de tropas a Ucrania

La división en la política, especialmente en el Gobierno de coalición, que ha generado la postura que debe adoptar España en la crisis de Ucrania se hacen extensibles a la ciudadanía. Según una encuesta realizada por el Instituto DYM para HENNEO, no hay una opinión mayoritaria sobre si se deben enviar efectivos militares a la zona. En cambio, sí hay una mayoría preocupada por cómo puede afectar el conflicto a España.

Tal y como muestran los datos, la suma de los que están "muy o bastante" de acuerdo con el envío de armamento y militares al país del este, protagonista del potencial conflicto entre Estados Unidos y la OTAN con Rusia, alcanza el 28,6% y los que son "algo" favorables son el 22%. Por contra, el 39,4% dice estar "poco o nada" de acuerdo.

NOTICIAS RELACIONADAS El PP lograría una ajustada mayoría con Vox pese a su escasa ventaja respecto al PSOE

Con todo, los números cambian según a quién voten, siendo más contrarios al envío de tropas a Ucrania los votantes de los partidos que forman el Gobierno de coalición (PSOE y Unidas Podemos) y más partidarios los que se decantaron por PP o Vox en las últimas elecciones generales.

Los votantes de UP son los más reacios, pues solo dos de cada 10 apoyan el envío de militares frente al cerca del 60% que lo rechaza de plano. En cuanto a los votantes socialistas, las distancias se reducen, pero siguen siendo mayoritarios los que se muestran en contra (el 34,9%) que los que son partidarios (el 29,7%). Tampoco la mayoría de votantes de Ciudadanos está de acuerdo con el envío de tropas, pero la distancia con los que sí lo están es de menos de dos puntos porcentuales. No obstante, la opinión de los votantes naranjas no se extrapola al resto de formaciones conservadoras. Entre los que eligieron al PP en las urnas, los que están a favor del envío de tropas son más del 36%. Eso sí, son 10 puntos porcentuales menos que los de Vox, cuyo apoyo al envío de tropas es secundado por casi la mitad de sus votantes (46,8%).

Donde sí hay una postura mayoritaria -también entre los seguidores de todos los partidos- es en lo referido a si el conflicto entre Rusia y la OTAN puede generar problemas en España. El 55,5% de los encuestados se muestran "mucho o bastante" preocupados; un 25,1%, "algo" y un 13,7%, "poco o nada". De forma general, se da una mayor tendencia hacia la preocupación entre los votantes del PP, Vox y Ciudadanos (64,7%, 65,6% y 68,6% respectivamente), pero también entre los que optaron por PSOE y UP (59,7% y 47,9%, respectivamente).