La 'pillada' a Eloy Suárez hablando con la ministra María Jesús Montero: "Ahora te ponen verde un ratillo por no venir"

Los micrófonos abiertos suelen jugar malas pasadas a los políticos antes y después de sus comparecencias públicas. Este jueves lo han hecho con el diputado aragonés del Partido Popular Eloy Suárez Lamata y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El indiscreto momento, de escasos segundos de duración, ha ocurrido durante la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados y ha sido registrado por las cámaras que grababan la sesión. Cuando María Jesús Montero se levantaba al finalizar su intervención se ve y se escucha cómo pregunta al diputado aragonés: "¿Tenéis mucho por delante?", a lo que éste contesta: "No, no... Ahora te ponen verde un ratillo por no venir".

Al parecer, el diputado aragonés advertía con estas palabras a la ministra de posibles críticas por no haber comparecido hasta este jueves tras seis peticiones de los grupos para que lo hiciera.

Antes, la ministra había defendido que el acuerdo para regularizar la situación de los interinos en la Administración Pública ha conllevado un estudio y un trabajo "muy serio" para evitar su judicialización, remarcando que va en línea con las disposiciones judiciales.

Así ha respondido al diputado José María Mazón Ramos, quien ha expresado su preocupación por la incertidumbre jurídica respecto al acuerdo alcanzado por PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV por el que los funcionarios interinos que lleven ocupando ininterrumpidamente la misma plaza desde antes del 1 de enero de 2016 verán consolidado su puesto a partir de un concurso de méritos, sin necesidad de opositar.

"Se ha hecho un trabajo por parte de los grupos políticos que han querido acordar el proyecto de ley de estudio de la jurisprudencia de las sentencias del Tribunal Constitucional para evitar la judicialización", ha enfatizado la ministra.

Esto no significa, según ha matizado, que esto esté garantizado al 100% porque hay grupos que lo van a llevar ante el Tribunal. No obstante, ha recalcado que se ha hecho un trabajo muy serio y se ha profundizado mucho respecto a las medidas y las situaciones excepcionales.