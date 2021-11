Se llevan el féretro en pleno funeral al celebrarse la misa en catalán y no en castellano, como había pedido la difunta

Dolores Bastida Navarro tenía 95 años y antes de fallecer solo dejó escritas dos últimas voluntades: que la enterraran junto a su marido en Cardona, un pueblo de Barcelona de 4.500 habitantes, y que el sepelio se hiciera tras una misa en castellano. Lo primero se ha podido cumplir sin problema y la mujer, que murió hace unos días, ya descansa junto a su esposo. Pero lo de la misa en castellano no ha podido ser, al menos en su totalidad, como deseaba. El asunto ha generado un sindiós que acabó con la familia de Dolores llevándose el féretro en pleno funeral en la iglesia de San Miguel y San Vicente. El Obispado de Solsona, al que pertenece esta parroquia, señala que el sacerdote oficiante hizo la mayor parte de las exequias en castellano y únicamente una pequeña parte en catalán porque le avisaron con poco tiempo y no pudo preparar los misales en español. Pero la familia de Dolores denuncia que el religioso se negó, por lo que decidieron llevarse el cuerpo de su madre. Su hija, que también se llama Dolores, está desolada porque siente que ha decepcionado a su madre.

"Ella quería que su funeral fuera en castellano y así tomaron nota en la funeraria, pero el sacerdote empezó en catalán. Yo avisé a los de la funeraria y hablaron con él. Este paró, se fue y al cabo de unos minutos volvió con otro misal. Sí siguió en castellano un rato, pero cuando acabó de leer los Evangelios, volvió al catalán", relata Dolores a 'Abc'. "Cuando el de la funeraria se acercó de nuevo al altar y le recordó que mi madre quería la misa en castellano, el sacerdote bajó y nos dijo que ya había hecho una parte en castellano y que seguiría en catalán porque no tenía los libros para continuar en castellano. Yo le dije que para nosotros eso representaba un problema, pero no hizo caso. Decidí evitar un escándalo, así que pedí a la funeraria que sacara el féretro".

"No tenía los libros"

La familia ha elevado una queja a la Diócesis de Solsona, que hasta hace unos meses tenía de titular a Xavier Novell, quien dejó el obispado para vivir su amor con una mujer.

La diócesis ha excusado al oficiante de la misa. "El sacerdote hizo la parte que pudo en catalán. A él nadie le había avisado de que tenía que hacer el funeral en castellano y solo tenía preparados los libros en catalán. En los funerales hay dos libros, el de los difuntos y el misal normal de la liturgia. Cuando comenzó la misa en catalán, una persona de la funeraria se acercó a decirle que tenía que ser en castellano. Entonces fue a la sacristía a por los libros, pero solo encontró el de los difuntos. En ese momento no localizó el misal de la liturgia en castellano. Hizo lo que pudo. Dio toda la misa en castellano, menos una pequeña parte en catalán porque no tenía el libro. Con que le hubieran avisado 15 minutos antes, habría dado toda la misa en castellano, como se ha hecho otras veces, pero la funeraria no se lo comunicó", apostilla el obispado.