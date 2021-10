¿Me pueden multar si aparco mal el coche en un parquin de un centro comercial? La respuesta es sí, a pesar de lo que pueda parecer. La razón es que este tipo de aparcamientos privados en centros comerciales o supermercados, según el Reglamento General de Circulación, son de uso público por lo que las infracciones que se cometan en su interior pueden ser sancionadas.

Así lo demuestra una reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vigo que ha mantenido la multa a una conductora que estacionó en una zona reservada en el parking de un centro comercial de la ciudad gallega.

A pesar de que en la plaza se indicaba que era de uso exclusivo para conductores con movilidad reducida, la mujer decidió estacionar allí su vehículo. Fue entonces cuando una persona con derecho a ocupar este tipo de plazas llamó a la policía y la conductora fue multada con 200 euros.

La ley establece que ese tipo de aparcamientos se considera una vía pública porque es de uso público y es utilizado por una gran cantidad de usuarios.

Queda claro, entonces, el obligado cumplimiento de la Ley de Seguridad Vial también en aparcamientos de uso privado. Pero ¿hay constancia de este tipo de infracciones en Zaragoza? La respuesta, de nuevo, es afirmativa.

Desde Policía Local aseguran "que son varias las situaciones de este tipo en las que han tenido que intervenir. Eso sí, siempre bajo requerimiento de un particular o de algún responsable de la superficie comercial", apuntan las mismas fuentes. "Se han llegado a dar hasta accidentes de cierta importancia", aseguran desde Policía Local, quienes también aluden a otro tipo de estacionamientos que no por ser curiosos se han librado de la multa correspondiente, como ocurrió en junio de 2019 con un vehículo aparcado en mitad de la calle de Pedro Laín Entralgo, en Zaragoza, "por no poner el freno de mano", o el que, por la misma circunstancia acabó aparcado en mitad del Parque Grande José Antonio Labordeta.

Pero como en toda norma, en la Ley de Seguridad Vial también hay una excepción: cuando la infracción tenga lugar en terrenos, garajes o locales que estén construidos dentro de fincas particulares o privadas y que, además, están destinados a uso exclusivo de sus propietarios, las autoridades no tendrán poder alguno para sancionar.