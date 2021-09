Vox insiste en la libertad para vacunarse: "No se pone en riesgo la vida de los demás si están vacunados"

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha insistido en el derecho de los españoles a ejercer la libertad a la hora de vacunarse y ha esgrimido que el hecho de que una persona no se vacune "no pone en riesgo la vida de los demás si están vacunados, suponiendo que la vacuna sea efectiva".

El dirigente de Vox ha eludido revelar si ha recibido la vacuna contra la Covid-19, pero ha asegurado que ha tomado su decisión ejerciendo la libertad, "que es la que deseo que tengan todos los españoles para decidir si se vacunan o no", ha apostillado.

"Lo que dijo Abascal me parece una respuesta elocuente. Si yo digo ahora que me he vacunado, entonces habrá gente que dice que estoy promocionando la vacuna, si digo que no me he vacunado habrá gente que diga que soy antivacunas", ha argumentado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

No obstante, sí dijo un día en rueda de prensa haberse vacunado contra la Covid-19, aunque también aprovechó entonces la oportunidad para pedir que quienes no quisieran hacerlo pudieran tomar libremente la decisión.

También anunció haberse vacunado su secretaria general en el Congreso, Macarena Olona. Lo hizo a través de una fotografía en su cuenta personal de Twitter, recibiendo por ello muchas críticas de perfiles que se declaraban votantes o simpatizantes de Vox.

El también vicesecretario de Exteriores de la formación de Abascal ha afirmado que "la vacuna del Covid no tiene el beneficio del tiempo" y que, por ello, "no se sabe qué efectos secundarios se pueden producir", ha añadido.

Ha hecho hincapié en que, debido a la urgencia de la misma, se ha aprobado de una manera distinta y que "los médicos, científicos e incluso laboratorios farmacéuticos no se ponen de acuerdo sobre varias cosas, entre ellos los efectos secundarios". Además, ha esgrimido que el hecho de que una persona no se vacune "no pone en riesgo la vida de los demás si están vacunados, suponiendo que la vacuna sea efectiva".

"DOBLE RASERO" DE PERIODISTAS

Sobre el episodio de este martes en el Congreso en el que el diputado de Vox José María Sánchez García retiró el calificativo de "bruja" dirigido a una diputada del PSOE, el portavoz parlamentario ha acusado a los periodistas de tener un "doble rasero" porque cuando insultan a su formación parece que "no tiene importancia".

"Parásitos, estercolero, delincuente, fascista, racista, xenófobo, mala persona... Es todo lo que hemos tenido que escuchar en diferentes parlamentos (...) Parece que esas cosas cuando se dicen a Vox no tienen importancia, no se hablan de ellas, no vienen al caso", ha afirmado.

Así, ha defendido que su formación es "un grupo ejemplar" y se comporta "mucho mejor" que el resto de partidos políticos. "Si alguno de nuestros diputados comete una pequeña infracción, todo el mundo lo señala mientras que a los demás no. Es propio de una forma de pensar", ha indicado.

Además, Espinosa de los Monteros ha señalado al vicepresidente primero de la Cámara Baja, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que presidía la sesión este martes en el momento del revuelo, por tener una "pésima interpretación del reglamento" del Parlamento y de ser un "enorme sectario".

"No sucede con Batet -la presidenta del Congreso-. Tenemos enormes diferencias, pero normalmente lleva las cosas por un conducto más o menos razonable", ha explicado, al tiempo que ha pedido "unidad de criterio" y no una "doble vara de medir" con episodios similares.