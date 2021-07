Illa pide a Aragonés que asista a la conferencia de presidentes porque "quien reclama diálogo, tiene que practicarlo"

El presidente del Grupo Socialista en el Parlament de Cataluña, Salvador Illa, ha pedido al president de la Generalit, Pere Aragonès, que asista este viernes a la conferencia de presidentes autonómicos porque, "quien reclama diálogo, tiene que practicarlo".

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, en la que ha comparecido junto a la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, Illa ha afirmado que "el diálogo se ejercita en foros bilaterales, pero también en foros multilaterales".

"Quien reclama diálogo, tiene que practicarlo y, para practicarlo, tiene que asistir a estos foros y ahí defender los intereses de los catalanes", ha advertido.

Tras la decisión de Pere Aragonès de no ir a la conferencia de presidentes, a falta de conocer si el lehendakari, Iñigo Urkullu, acudirá y ante el anuncio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que será la última en la que participe, Salvador Illa ha recordado que en su etapa de ministro de Sanidad asistió a 18 conferencias de presidentes y fueron "muy útiles".

A su entender, en un estado compuesto, como es España, es "necesario, e incluso imprescindible, que haya conferencias de presidentes de forma regular para que puedan tratarse temas importantes que conciernen a todos". En ese sentido, ha asegurado que los temas que están agendados para la reunión del viernes son "de la máxima importancia para todos los ciudadanos españoles, sean vascos, catalanes, gallegos o madrileños".

"Son, ni más ni menos, analizar cómo está evolucionando la pandemia, qué procede hacer en este momento, así como hablar de los fondos europeos", ha destacado, para considerar que "negar la importancia de estas conferencias de presidentes es negar la realidad". "A partir de ahí, cada uno toma sus decisiones", ha apuntado.

También ha considerado "una falta de respeto" que el presidente haya manifestado que con la conferencia de presidentes se busque "la foto", porque "nadie se va a hacer fotos", sino que se va a "trabajar". Ante la crítica de que la reunión de haga "a final de curso", ha dicho que "no hay final de curso en medio de una pandemia".

Mesa de diálogo

Respecto a la mesa de diálogo en Cataluña, tras insistir en que "el diálogo es el camino", Illa ha vuelto a pedir al president Aragonés que convoque "un diálogo entre catalanes".

"Tenemos posturas distintas. Afortunadamente, Cataluña es un sociedad plural, y no entiendo por qué lo que Torra hizo hace dos años no lo quiere hacer ahora Aragonès", ha dicho, para apostar por "el diálogo entre los Gobiernos de Cataluña y del España, bilateral, multilateral", pero, "sobre todo, diálogo entre catalanes".

Por ello, le ha pedido al president que "convoque a todos los partidos catalanes a un diálogo", y ha advertido de que este "requiere de actitud". En este sentido, considera que "no es la mejor actitud la de ir con reticencias", sino que "con generosidad, con seguridad en los planteamientos de cada uno, pero también con predisposición a escuchar a los otros".

El líder del PSC cree que "actitudes de poner un plazo de dos años al diálogo y de decir 'voy a sentarme, pero si no me das lo que yo quiero, me levanto y me voy', no es la mejor actitud para afrontar un proceso que no va a ser nada sencillo, pero que hemos de afrontar".

"Y generosidad toda la que haga falta por parte de todos", ha emplazado, para apostar por "el reencuentro de la sociedad catalana consigo misma, con el resto de la sociedad española y con el resto de la sociedad europea".

Así, ha señalado que, "si se habla de generosidad, tanto los socialistas como el Gobierno de España no están en mala posición", y ha insistido en que, "si se habla de generosidad, lo primero que hay que hacer es convocar un diálogo entre catalanes".