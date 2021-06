El mayor Trapero, sobre el 1-O: "Actuamos con una cierta ingenuidad"

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha hecho autocrítica por su actuación en torno a la jornada del 1 de octubre (1-O) de 2017, por la que fue juzgado: "Actuamos con una cierta ingenuidad". Así lo ha afirmado en una entrevista a TV3, en la que rompe su silencio mediático desde las consecuencias del referéndum unilateral del 1-O.

"Yo considero que actuamos, y además personalmente, pero no solo, con una cierta ingenuidad. El resto de actores no estaban actuando con la misma ingenuidad que nosotros", ha señalado, en un adelanto de la entrevista que TV3 emitirá este domingo por la noche.

El pasado mes de octubre, la Audiencia Nacional absolvió a Trapero, responsable de los Mossos durante el 1-O, del delito de sedición por el que la Fiscalía pedía 10 años de cárcel, así como de la pena alternativa de desobediencia, por la que reclamaba 1 año y 8 meses de inhabilitación y multa de 60.000 euros.

"Siempre tuve fe en la Justicia", ha asegurado Trapero, antes de añadir: "Quise creer en la justicia. Si llega un momento en que no creo, no podría vestir hoy el uniforme que llevo".

Trapero ha recalcado que "siempre" ha cumplido la ley y no se "habría imaginado nunca en la vida estar ante un tribunal de justicia", por lo que el proceso que tuvo que afrontar a raíz del 1-O fue "muy doloroso".

El mayor de los Mossos también ha admitido que durante la investigación judicial sobre el 1-O pensó que la juez Carmen Lamela no le llevaría a juicio: "Cuando recibo la citación, no es mi impresión personal sino la de todo mi equipo, pensé: irás a explicar un poco lo que se ha hecho, lo que has hecho tú y el cuerpo y, a partir de aquí, se acabó el problema", ha agregado.