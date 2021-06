Lluvia de críticas a Ayuso por su referencia al Rey en la protesta contra los indultos

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participó este domingo en la protesta contra los indultos a los presos del procés que pretende hacer efectivos el Gobierno y acusó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de querer hacer a Felipe VI "cómplice", con su firma, de los indultos a los líderes del 'procés'. Además, ha afirmado que con la presencia del PP en la concentración de Unión 78 no reivindican la "foto de Colón" sino la "foto de la dignidad".

Estas palabras han levantado una gran polémica y desde distintos partidos (Ciudadanos, PP, PSOE, VOX y Podemos... entre otros) han criticado que se haya incluido la figura del Rey en la polémica de los indultos.

Desde su grupo parlamentario, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra aseguraba este lunes que el papel del Rey Felipe VI "está tasado" en la Constitución al tiempo que ha asegurado que los indultos "son una responsabilidad del Gobierno" y del presidente, Pedro Sánchez.

Gamarra ha insistido que "todo el mundo sabe" que el sistema en España es una "monarquía parlamentaria y el papel que tiene el Rey en la misma". Así, y tras dejar claro que no es una "comentarista de las declaraciones" de sus compañeros, la portavoz del PP ha repetido que los indultos son una responsabilidad del Gobierno.

"De lo que estamos hablando es del clamor que este domingo había en las calles y que impera en la sociedad española, que es el rechazo a los indultos, de los cuales el único responsable se llama Pedro Sánchez y su gobierno", ha continuado Gamarra un día después de la manifestación en la Plaza de Colón, precisamente, en protesta contra la medida de gracia.

Para la portavoz parlamentaria del PP, "lo importante" es que en España "se está a punto de conceder" los indultos a unos "políticos condenados por intentar romper el orden constitucional" en contra del sentir de la "calle", a la que Sánchez "debe escuchar".

"Meter al Rey en este tema me parece absolutamente irresponsable"

El presidente del grupo de Ciudadanos en el Parlamento catalán, Carlos Carrizosa, ha tachado este lunes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "irresponsable" por su "clarísima salida de tono". En declaraciones a TV3, Carrizosa ha arremetido contra Ayuso: "Meter al Rey en este tema me parece absolutamente irresponsable", ha dicho.

Carrizosa ha recalcado que el Rey firma y sanciona los actos del Consejo de Ministros "porque así lo manda la ley". "El Rey no puede escoger si firma o no firma. Es un Rey constitucional que no gobierna, sino que reina", ha subrayado.

Por su parte Begoña Villacís, coordinadora de Cs en Madrid y vicealcaldesa de la capital, ha calificado este lunes de "desacertadas" las palabras de la presidenta de la Comunidad cuando el monarca, ha aseverado, "es el máximo garante de la Constitución".

Villacís ha indicado que "el Rey no puede ser apelado porque no tiene otro camino que cumplir lo que diga la Constitución. Entonces, por mucho que Sánchez se salte la Constitución, y decida, aunque ayer vio que hay muchos españoles en contra, el Rey respeta la Constitución, y no hará otra cosa que hacer lo que disponga".

"Ayuso se equivocó"

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, (PSOE) ha asegurado este lunes que la presidente en funciones de la Comunidad de Madrid "se equivocó" al preguntarse si el Rey Felipe VI firmará los indultos a los líderes del 'procés' y ha señalado que tendrá que "justificar" por qué "usó" su "figura".

En una entrevista en TVE, Maroto ha criticado la manifestación de la madrileña Plaza de Colón en contra de la concesión de la medida de gracia porque, a su juicio, va "en contra del diálogo y de la convivencia", y no aporta "soluciones a los problemas de convivencia" en Cataluña.

En esta línea, la ministra ha dejado claro que el Ejecutivo respeta la concentración de este domingo pero se ha preguntado "dónde están las soluciones" que la derecha ofrece a la sociedad para "resolver el conflicto". "Es un manifestación que va más contra el Gobierno y una política", ha lamentado.

Así, Maroto ha criticado que el Partido Popular sea "parte del problema" y que no haya tendido "la mano al Gobierno para encontrar una solución" a pesar de que sea un "partido de Estado".

"Complicidad cero"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha puesto en valor este lunes el papel del Rey Felipe VI como garante de la unidad de España y ha subrayado su "complicidad cero" en el tema de los indultos ante la polémica generada por la presidenta de la Comunidad en funciones, Isabel Díaz Ayuso.

"El Rey ha dejado claro desde el minuto uno que la Jefatura del Estado, como no puede ser de otra manera es garante de la unidad nacional", ha subrayado en alusión a las palabras de Ayuso. "Todos sabemos que el Rey reina pero no gobierna y que si tiene que sancionarlos no le quedará más remedio pero complicidad cero. Como no puede ser de otra manera es el máximo representantes de la unidad nacional, el respecto a la Constitución y al estado de derecho y con él la inmensa mayoría de los españoles por mucho que Pedro Sánchez se crea que no es así", ha señalado.

"El PP se ha echado al monte"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha criticado que la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Creo que esto es una demostración de que el PP sigue echado al monte. No ha dejado la ruta de la crispación y del ruido y las palabras de Ayuso culpando al propio Rey e instando a que no cumpla la Constitución son una muestra de cómo están echados al monte", ha lanzado García en declaraciones a los periodistas tras la concentración de los sindicatos de Metro de Madrid.

"Un pasito más cerca de la República"

Podemos ha acusado a la "derecha y la ultraderecha" de volver a demostrar en Colón que "no tienen escrúpulos" y que no les importa "poner a su admirado Rey contra las cuerdas con tal de lograr sus objetivos".

Así se ha pronunciado el partido a través de su cuenta oficial en Twitter en relación a la concentración. Por su parte, Podemos cree que "la derecha y la ultraderecha volvieron a demostrar ayer en Colón que no tienen escrúpulos: o ganan por las buenas o por las malas". "No les importa, incluso, poner a su admirado rey contra las cuerdas con tal de lograr sus objetivos, aunque estos vayan contra la democracia", ha zanjado la formación morada en su comentario en redes.

Previamente, el coportavoz estatal en funciones de Podemos, Rafa Mayoral, ha agradecido irónicamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la polémica que ha generado por sus declaraciones sobre el Rey Felipe VI y los indultos, al señalar que supone "un pasito más cerca" para la República.

"Gracias Ayuso, con sus declaraciones estamos un pasito más cerca de la República. Trabajaremos porque sea solidaria y plurinacional", ha subrayado Mayoral en Twitter.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha asegurado este lunes que la manifestación de la madrileña Plaza de Colón "fue un fracaso" y ha recordado que el Rey Felipe VI "no puede no firmar" los posibles indultos a los líderes del 'procés', porque se estaría saltando la Constitución.

"Una metedura de pata"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, cree que las palabras de su homóloga en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso suponen una "invocación absolutamente inoportuna" y "una metedura de pata". "Creo que ha sido una metedura de pata, no se puede involucrar al Rey en un tema de estos", ha dicho Revilla, al ser preguntado por los medios de comunicación por las manifestaciones de Ayuso.

El presidente cántabro ha destacado que el Rey, "por la Constitución" y por las normas, "está obligado a cumplir las decisiones del Gobierno".

"Pudo ser un desliz"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que la afirmación de su homóloga de la Comunidad de Madrid, "pudo ser un desliz", y ha rechazado en todo caso hacer ningún tipo de enjuiciamiento sobre dichas palabras.

Así, tras recalcar que él no suele "enjuiciar nunca" a otros presidentes autonómicos, ha rehusado hacerlo tampoco ahora sobre Díaz Ayuso, aunque ha considerado que lo declarado por la presidenta madrileña sobre el Rey y los indultos "pudo ser un desliz".

Desde el PSOE de Andalucía, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha defendido este lunes que los posibles indultos que el Gobierno de Pedro Sánchez conceda a los condenados por el proceso soberanista catalán son "una decisión de Estado", y ha criticado la "nueva salida de tono" que, a su juicio, tuvo este domingo la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), al aludir al papel del Rey en esta medida de gracia.

El candidato socialista ha señalado que sobre esas palabras de Díaz Ayuso piensa "lo que han opinado incluso algunos de su partido", en referencia al PP, y suponen "una nueva salida de tono de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"El Rey debería abdicar si decide no firmar"

El presidente del grupo de Unidas Podemos-En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, ha afirmado este lunes que si el rey Felipe VI no firma los indultos "se saltará la Constitución y debería abdicar" por cometer "la mayor ilegalidad constitucional que se ha cometido por parte de la monarquía". "El Rey no puede no firmar, no hay margen. Ayuso ha puesto en una posición muy difícil al rey porque si firma, para muchos ultras será un traidor, un cómplice, porque es lo que ha sugerido ella, pero si no firma se saltará la Constitución", ha señalado Asens al respecto.