Continúa la búsqueda incansable de la pequeña Anna y su padre, tras el hallazgo del cuerpo de su hermana Olivia

El buque oceanográfico Ángeles Alvariño continúa la búsqueda en la zona donde el jueves fue hallado el cadáver de una menor, que podría corresponder al de la niña Olivia, sin que por ahora se haya encontrado rastro ni de su hermana pequeña, Anna, ni de su padre, Tomás.

Fuentes de la Guardia Civil han expresado la consternación que el hallazgo del cuerpo de la niña ha producido en la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, que desde hace 40 días busca "de forma incansable" a las dos menores y a su padre.

Además, las fuentes indican que la coordinación con el buque oceanográfico ha sido determinante y decisiva para esclarecer los hechos.

Fuentes de la investigación han indicado a Efe que en los varios registros que se realizaron en la casa de Tomás G. no se encontraron ni ansiolíticos ni otro tipo de fármacos y productos tóxicos perjudiciales para su salud o la de sus hijas Anna y Olivia, con las que desapareció el pasado 27 de abril.

Sí han confirmado que solo se encontraron analgésicos que Tomás tomaría porque se había roto unas costillas un par de meses antes de que se llevara a sus hijas Anna y Olivia.

"No es un loco o un asesino en serie, es la cara del machismo"



Por su parte, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, María Victoria Rosell, ha lamentado ante el hallazgo del cuerpo de Olivia, una de las dos menores desaparecidas junto a su padre hace más de un mes en Tenerife, que "no es un loco o un asesino en serie, es la cara del machismo de ese hombre que no tolera la libertad de la mujer o su igualdad".

En una entrevista con Radio Nacional de España recogida por Europa Press, Rosell ha advertido de que "son ya muchos" menores asesinados por violencia de género, 41 desde 2013 y 4 huérfanos este año "todos con el mismo patrón".

"No es un loco o un asesino en serie, es la cara del machismo de ese hombre que no tolera la libertad de la mujer o su igualdad y contra eso debemos luchar las instituciones y toda la sociedad todos los días no solo cuando sucede lo peor", ha manifestado.

Rosell ha lamentado la confirmación del hallazgo del cuerpo de la menor es "la peor noticia", aunque reconoce que los expertos en investigación en Canarias y el movimiento del barco en los últimos días "hacía temer lo peor".

Preguntada respecto a si había hablado con la madre de las menores, ha destacado que "hay que respetar los duelos y los entornos". En su opinión las instituciones y las autoridades no pueden "irrumpir" en la vida de las personas en el momento de un proceso "tan duro directamente por tener un protagonismo personal", sino que lo que hay que hacer "precisamente" es intervenir a través de la ayuda psicológica, social y jurídica que precise para estos momentos.

Además, cree necesario que para mejorar la protección de los menores hay que reaccionar "antes de que esto suceda", ante cualquier atisbo o "indicio irracional de un padre incurso en un proceso penal o incluso indicios de violencia que se dan en la separación o el divorcio sin que la madre haya denunciado".