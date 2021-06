Feijóo confirma que se presentará a la reelección como líder del PP de Galicia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado este martes que se presentará de nuevo para liderar el PPdeG, del que lleva al frente desde enero de 2006, cuando sucedió a Manuel Fraga.

Durante una intervención ante la Junta Directiva del partido, que ha dado el visto bueno a la celebración del congreso para los días 16 y 17 de julio en Pontevedra, Núñez Feijóo ha anunciado que llegará el día en que el también dé un paso al lado, "un momento que si a la militancia le parece bien aún no ha llegado".

En un discurso en el que ha reivindicado su gestión durante la crisis sanitaria provocada por la covid y ha arremetido contra el Gobierno central, Núñez Feijóo ha destacado que la tarea más importante que afrontan tanto el partido como la Xunta es la reactivación económica pospandemia.

"Si le parece bien a la militancia volveré a pedir la confianza para presidir el PP de Galicia. Sigo a disposición del partido en el que creo, que es mi modo de seguir a disposición de Galicia. Creo que en este momento, con tres años largos de legislatura por delante, es necesario que el Gobierno (autonómico) y el partido sigan unidos", ha dicho un emocionado Alberto Núñez Feijóo entre los aplausos de los asistentes.

El líder indiscutible del PPdeG, con sus cuatro mayorías absolutas al frente de la Xunta, ha asegurado que "el partido no está dónde están los personalismos", sino que está con las personas "con hambre de querer hacer las cosas mejor, de aprender todos los días y de estar a disposición de los demás".

Ha asegurado que "la principal conclusión" política desde que relevó a Manuel Fraga en 2006 es que "los personalismos no son útiles si no son capaces de influir en los equipos" y ha recordado que desde la victoria en 2009 hasta la pasada en 2020 el partido ha tenido dos secretarios generales y varios presidentes provinciales.

"El PP no es un proyecto individual de nadie, es un proyecto colectivo, y el que no lo entienda no entiende al PP", ha concluido.

Núñez Feijóo ha aludido también a la etapa de oposición, entre 2005 y 2009, con él al frente desde 2006, que supuso un verdadero "manual de resistencia", a partir del cual el partido en Galicia supo seguir para "ganar las elecciones y para gobernar"; "un manual de resistencia de humildad y de servicio", ha asegurado.

El líder del PPdeG ha insistido en que la victoria del pasado mes de julio supuso para Galicia quedar "al margen de la inestabilidad política" que en su opinión caracteriza al conjunto de la política española y ha defendido su idea de PPdeG, ni nacionalista ni socialista ni populista, sino "reformista, constitucionalista, europeísta y galleguista".

En una intervención en la que ha justificado el momento para celebrar el congreso del partido, pospuesto por la pandemia, ha arremetido contra la gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno, que dejó solas a las comunidades y abdicó de sus responsabilidades, y también ha cargado contra la política energética del Ejecutivo central, que pone en riesgo 15.000 empleos en Galicia.