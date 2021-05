Respuesta de Errejón a Monedero tras sus declaraciones sobre la alienación de los madrileños

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha criticado este jueves los insultos a la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y sus votantes al tiempo que ha advertido que "cuando el adversario te gana" es porque "ha entendido algo del ánimo social".

En una entrevista, Errejón ha manifestado la importancia de que las fuerzas progresistas convenzan más de lo que regañan. Así, el líder de Más País ha explicado que Díaz Ayuso ha entendido "la necesidad de la gente de optimismo y de futuro", aunque ha dejado claro que él no comparte ese discurso "de salida individual y sálvese quien pueda".

Errejón se ha referido de esta forma a las declaraciones del fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, que este mismo miércoles aseguró que los votantes de Díaz Ayuso estaban "alienados" y que "no le parecen Einstein". De la misma forma, el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, acusó a la dirigente 'popular' de haber "recurrido a un amplio sector social que se nuclea en torno al mundo de las tabernas, los bares y los restaurantes".

"Yo no entiendo esta especie de declaraciones de insultar a los votantes madrileños. Cuando el adversario te gana ha hecho algo bien o ha interpretado el momento de una manera que tú no has hecho (*) Ayuso, cuando gana y gana legítimamente, es porque ha entendido algo de ese ánimo social que el resto hemos entendido menos", ha reconocido Errejón.

En este contexto, el líder de Más País ha asegurado que en Madrid "se está viendo un giro conservador", aunque ha defendido la relación entre los partidos de izquierda durante la campaña de las elecciones madrileñas.

A su juicio, en la capital se ha dado una reconfiguración del espacio político de izquierda en el que Más Madrid -que superó en votos al PSOE- tiene el "testigo y la responsabilidad de la oposición" a Díaz Ayuso.

En esta línea, Errejón ha definido la convocatoria de elecciones en Madrid como "una falta de irresponsabilidad" que respondía a una "operación personal" de la presidenta.

Respecto a la salida de la política del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, después del resultado electoral en Madrid - que sitúa a la formación morada como la quinta fuerza- Errejón ha defendido que Iglesias ha sido "una figura decisiva en el cambio político" en España y ha criticado las reacciones a su abandono.