Calvo denuncia "la inhumanidad y el odio" que muestra Vox contra los niños inmigrantes

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha dicho este miércoles a los diputados de Vox que debería darles "mucha vergüenza" su campaña contra los niños inmigrantes, porque es una muestra de "inhumanidad y odio", además de ser una "falacia".

Calvo ha contestado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, quien ha defendido sus anuncios en carteles electorales en Madrid en los que se compara el gasto público mensual para mantener a menores inmigrantes con las pensiones a jubilados españoles.

"Lo suyo es el odio, literalmente el odio", ha dicho Calvo al portavoz de Vox, y ha añadido: "Lo que han hecho ustedes con esos carteles, señalando a unos niños y niñas, menores, que vienen a nuestro país en algunos casos que bien conozco en situaciones terribles, sin familia, habiendo sido objeto de delitos gravísimos en los tránsitos que hacen, se llama inhumanidad, odio".

Calvo ha expuesto que "los derechos de esos niños no tienen discurso contable y económico, tienen el discurso del dolor y el desamparo", y ha agregado: "Si usted no lo ve, se lo tendría que pensar, porque ahí fuera, la inmensa mayoría de nuestros compatriotas son hombres y mujeres con compasión, con solidaridad, con capacidad de entender los problemas humanos en el siglo XXI".

"Les debería dar a usted, a ustedes, mucha vergüenza de lo que están instalando en la política de nuestro país", ha rematado la vicepresidenta primera del Gobierno.

En el cartel electoral de Vox se ve en un lado a una anciana y en el otro a un niño migrante con el texto 'Un mena 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión/mes' junto al lema 'Protege Madrid, vota seguro'.

Espinosa ha dicho en el debate que la información del montante para mantener a estos menores inmigrantes ha sido obtenido por Vox de datos publicados por la Asamblea de Madrid, tras augurar un "hachazo fiscal" del Gobierno por falta de recursos, cuando "sí hay dinero para mantener a menas (menores inmigrantes no acompañados)", mientras están "los españoles e inmigrantes legales en las colas del hambre".

El portavoz de Vox ha reiterado su alusión a los menores inmigrantes en la pregunta siguiente en la sesión, esta vez a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, quien le ha advertido de que está "totalmente desubicado con ese tipo de discursos repugnantes, racistas, homófobos, machistas y xenófobos".

"No me deja de sorprender que ustedes que se llenan la boca de la palabra España no sean capaces de mirar alrededor y darse cuenta de que la España que madruga es positiva, resistente, mira al futuro con esperanza y está dispuesta a trabajar por un país mejor", ha agregado Calviño.

Espinosa ha lamentado la "pérdida de peso" internacional de España desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, como se demuestra por la ausencia de una llamada telefónica del presidente estadounidense, Joe Biden, tras tres meses en el cargo, lo que supone, a su juicio, un "ninguneo".

Calviño ha replicado que España es uno de los países del mundo más respetado y querido, en especial por ser un referente como "sociedad progresista, feminista, acogedora y solidaria", una sociedad con "amor por los niños", lo que ha contrapuesto a los discursos de Vox sobre los menores inmigrantes.