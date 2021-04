El pasaporte covid eximirá de cuarentenas y pruebas en el aeropuerto del país de la UE al que se viaje

El Ministerio de Sanidad quiere que el certificado digital verde que prepara la Unión Europea entre en funcionamiento en junio para que esté plenamente vigente durante la campaña de verano. Este documento, que tiene como objetivo reactivar el turismo en el continente, acreditará que su portador esté vacunado, que tiene una PCR negativa o que ya ha pasado la covid-19.

El secretario general de Salud Digital, Alfredo González, insistió este jueves en que el certificado, "que no pasaporte", resaltó, no generará ninguna discriminación entre quien lo tenga y quien no porque no será necesario para desplazarse. Pero sus propietarios sí tendrán ventajas respecto a quien no lo tiene: no deberán realizar cuarentena en el país al que acudan y tampoco tendrán que someterse a pruebas en el aeropuerto a su llegada. Bastará que muestren el documento, un código QR o en formato físico, para poder comenzar a circular por el país sin restricciones. El objetivo es que cada Estado miembro pueda adaptar las medidas sanitarias que impone para el control de la pandemia a la situación del visitante.

El pase verde "va a ser interoperable en la Unión Europea, gratuito y universal", agregó González, que especificó que "el certificado está pensado para no ser discriminatorio, por lo que no sólo certifica que una persona se ha vacunado, sino acreditar otras circunstancias para impulsar la normalidad como haberse vacunado, estar en posesión de una prueba diagnóstica negativa o haber pasado la enfermedad"

"España tiene la capacidad de emitir millones de certificados en muy poco tiempo, electrónicos y en papel", explicó la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón. Las comunidades autónomas, en coordinación con el Ministerio de Sanidad, serán las que proporcionen el documento a los ciudadanos.