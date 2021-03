Una diputada de Podemos revela que fue víctima de maltrato: "Hay que visibilizarlo"

Yo salí sola.

En silencio, aturdida.

Sin poner nombre a algo que sufrí, por miedo a contarlo, a dar explicaciones. A que no me crean.

Esto le pasa a millones de mujeres. Por desgracia muchas no salen o son asesinadas.

Rompamos el silencio para acabar con las violencias machistas.