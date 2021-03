Aznar, "totalmente solo" y con mascarilla en su despacho: "Soy respetuoso con las recomendaciones sanitarias"

El expresidente del Gobierno José María Aznar declara este miércoles en el juicio contra la supuesta caja B del PP. Lo hace desde su casa, como solicitó hace unos días al propio tribunal de la Audiencia Nacional que lleva el caso, y por motivos de seguridad debido a la pandemia del coronavirus. Nada del otro mundo, en estos tiempos que corren. Lo que sí ha causado cierto estupor es que apareciera en la videoconferencia con mascarilla, y desde la sala en la que se celebra el juicio, uno de los letrados no tardó en hacérselo notar.

"A efectos de claridad -se pregunta el sorprendido abogado-, ¿está usted solo en la sala?", a lo que un no menos sorprendido Aznar, moviendo la cabeza hacia delante y a su izquierda con cierta perplejidad, le responde: "¿En qué sala? ¿En esta?". El exlíder del PP le confirma que se encuentra "totalmente solo" en lo que identifica como su despacho particular en su domicilio, y es entonces cuando desde el tribunal le llega la pregunta del millón: "¿Por qué lleva una mascarilla si está solo?".

Aznar contesta por qué lleva la mascarilla en su casa: "Respeto las recomendaciones de las autoridades sanitarias" pic.twitter.com/KJ8JBSr7Jn — El HuffPost (@ElHuffPost) March 24, 2021

Aznar le responde con absoluta normalidad y convencimiento: "Porque yo respeto las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Igual que recomiendan no viajar, tener cuidado al salir de casa, mantener una distancia, también recomiendan llevar mascarilla. Y yo soy respetuoso con las indicaciones de las autoridades".

El abogado sigue insistiendo sobre el asunto, y comienza a formular una nueva pregunta que, aunque el presidente del tribunal le corta y le conmina a dejarlo "ya ahí", se sobreentiende que se refería a si las autoridades han recomendado utilizar la mascarilla cuando se está solo en un lugar cerrado dentro de su propio domicilio y, presuntamente, sin sufrir ningún tipo de enfermedad. "Lo dejamos ahí, señoría, no hay problema", zanja la conversación.

"A mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer"

Esta proclamación de civismo y obediencia a la autoridad choca con alguna actuación pasada de José María Aznar. Como muestra, un acto protocolario en Valladolid en mayo de 2007, en el que recibió la medalla de honor de la Academia del Vino de Castilla y León. Entonces, y parafraseando a Miguel de Cervantes, el expresidente aseguraba: “Yo hablo esta tarde en favor del vino". Acto seguido, criticó algunos letreros colocados en aquel entonces en autopistas y carreteras españolas por la DGT en su lucha contra el consumo de alcohol al volante, y fue especialmente crítico con el slogan 'No podemos conducir por ti'. “Yo siempre pienso, ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí?", sentenció.

Según Aznar, como ciudadano tiene el conocimiento suficiente para saber cuántas copas de vino puede beber sin poner en riesgo a los demás. “A mí no me gusta que me digan no puede ir usted a más velocidad, no puede usted comer hamburguesas de tanto, debe usted evitar esto y, además, a usted le prohíbo beber vino", continuó Aznar, quien pidió que se deje tranquilos a los ciudadanos para que decidan por sí mismos: “Que en eso consiste la libertad, y en eso consiste la responsabilidad individual".