Rufián avisa al Gobierno: "Si no soluciona la situación de los presos del procès próximamente, ERC tomará decisiones"

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha lanzado este sábado un mensaje de aviso al Gobierno de coalición en relación con los presos independentistas, advirtiéndole de que "ERC tomará decisiones en consecuencia" si no soluciona en los próximos meses la situación de los encarcelados por el proceso separatista.

En una entrevista en el programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, Rufián ha recordado al PSOE y a Unidas Podemos que ERC es "imprescindible" para la gobernabilidad y para sacar adelante "según qué leyes" como los Presupuestos Generales del Estado (PGE) u otras normas que garanticen la legislatura.

En este contexto, considera que los indultos a los presos del procès no son incompatibles con la ley de amnistía que ha presentado su grupo con otros partidos independentistas, y que el PSOE ha avanzado su negativa a esta iniciativa.

Eso sí, ha explicado que la propuesta de la amnistía "no quiere eliminar nada", sino lo que pretenden es que "haya alguien al otro lado de la mesa" en relación al Ejecutivo de coalición: "Y de momento no lo hay".

"Es una propuesta que quiere remover el tablero (...) Los problemas no pueden posponerse, tenemos una situación pandémica y de crisis económica brutal, pero sigue habiendo gente en la cárcel de forma injusta y salvaje, también en el exilio, y creemos que la mejor manera es presentar la ley de amnistía para limpiar el tablero, poder hacer política y lo único que espera esa propuesta son contrapropuestas políticas, no esperamos ni insultos ni silencios cómplices, sino empieza a hablar de política", ha aseverado el portavoz de ERC.

Más información Esquerra cumple 90 años a las puertas de volver a presidir la Generalitat

Sobre la relación con Unidas Podemos, Rufián ha deseado suerte al todavía vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en las elecciones madrileñas frente a las posiciones "filofascistas" de Isabel Díaz Ayuso y le ha agradecido sus declaraciones acerca de los presos independentistas y sus mensajes en Twitter apoyándoles en esta causa.

Eso sí, ha recriminado a los integrantes de Unidas Podemos del Gobierno que "el mejor tuit es el BOE" en relación a la situación de los presos independentistas, y también ha reprobado que la formación 'morada' no se plantara ante las exigencias de ERC en algunas votaciones de la prórroga del estado de alarma que acabaron saliendo con el apoyo de Ciudadanos.

Sobre un posible adelanto electoral en los comicios generales, Rufián ha afirmado que "puede pasar de todo" porque, según sus palabras, "en La Moncloa más que políticos son guionistas de Netflix". No obstante, reconoce que tras la aprobación de los Presupuestos y con las ayudas europeas, este Gobierno podría tener cierto recorrido.

De otro modo, Rufián también ha comentado la propuesta de la parte socialista del Gobierno en relación con la ley de vivienda y ha asegurado que "no sólo es humillante, sino que es hostil": "Y si sigue esta propuesta están incumpliendo acuerdos".

Además, censura que en esa propuesta no se reconozca el marco legislativo catalán, después de que el Parlamento catalán aprobara una ley en este sentido. "Pues hoy por hoy, o lo aprueban con el PP y con Vox o no se aprueba", ha sentenciado.