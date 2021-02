Sánchez pide al PP que recapacite porque "no se entiende el bloqueo" a la renovación del CGPJ

Pedro Sánchez ha ofrecido una rueda de prensa 24 horas después de conocerse que había pacto con el PP para el acuerdo del Consejo de RTVE y que se rompían las negoaciociones para la renovación del resto de órganos que llevan bloqueados años, entre ellos el CGPJ: "Los acuerdos exigen más audacia y valor. En el camino del enfrentamiento se busca no renunciar a nada. La sociedad española está exhausta. Necesitamos el acuerdo para reparar cuanto antes las heridas de la pandemia". "Esperemos que la oposición recapacite y que el acuerdo no haya sido flor de un día", ha dicho Sánchez.

El presidente ha explicado que "no se entiende que no haya acuerdo. No se entiende el bloqueo del CGPJ ni el de otros órganos constitucionales. 24 horas después de ese primer pacto no se entiende ese bloqueo cuando se ha demostrado que es posible el acuerdo. Sin horizonte electoral en los próximos dos años, cuando hemos dado un paso adelante, nadie entiende que se dé un paso atrás. Esperemos que la oposición recapacite", ha asegurado Sánchez.

Sobre la ruptura de las negociaciones para renovar el CGPJ. ha abundado diciendo que "la cuestión es que hemos empezado la semana logrando un acuerdo que no se registraba desde hacía casi 15 años para la renovación del consejo de RTVE. Una situación que había colocado este órgano en una situación de interinidad. Por tanto, empezamos la semana con esa renovación y la hemos terminado con el bloqueo. La cuestión es que España se merece una oposición que camine todos los días de la semana por la vía del diálogo, la negociación y el acuerdo. Y no tener los días pares acuerdo y los impares, desacuerdo", ha apuntado Sánchez. "Esta situación merece una rectificación por parte de la oposición. No hemos planteado ningún veto", ha añadido, si bien no ha querido precisar los pasos a dar, "se irán conociendo".

Esta comparecencia se ha producido en las escaleras de La Moncloa tras haberse conocido este jueves que el Rey emérito Juan Carlos I ha realizado una segunda regularización fiscal por rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de ocho millones de euros de pagos en especie, por los que ha abonado más de cuatro millones a la Agencia Tributaria.

El presidente ha hablado sobre el comportamiento de Juan Carlos I. "En estos momentos no se juzga a instituciones sino el comportamiento de una persona. No se cuestiona a la Casa Real o la Corona", ha recordado. Pero ha añadido que "otra cuestión es el reproche moral que merece y del que yo me hago partícipe", ha apuntado.

Sobre qué se espera que haga el rey emérito, "espero que la Casa Real cumpla con los estándares de transparencia y gestión de cuentas. No hay que poner en duda ni la profesionalidad ni la autonomía de la Agencia Tributaria".

Sobre los acuerdos alcanzados en Europa

Pedro Sánchez ha informado de los acuerdos alcanzados tras la reunión de Europa delos líderes europeos en su cumbre telemática.

La primera jornada de la cumbre europea la dedicaron a analizar la situación de la pandemia de coronavirus y la posibilidad de implantar un certificado de vacunación que facilite la movilidad.

El presidente del Gobierno de España ha asegurado que: "Hace tres días firmé junto a otros primeros ministros una carta en la que pedíamos una estrategia para aumentar la producción de vacunas".

Además, Pedro Sánchez ha asegurado que hay "acuerdo en la necesidad de mantener la restricción de los viajes sin obstaculizar la limitación a los movimientos y se ha subrayado la relevancia de las líneas verdes abriéndose un debate sobre los certificados de vacunación".

"Se ha alcanzado un acuerdo sobre los datos mínimos del certificado", ha dicho y ha añadido que se debe abrir un debate sobre el uso de estos certificados "para recuperar el turismo sin perjudicar el riesgo sanitario".

"Queremos abordar el debate sobre el certificado de vacunación"

"En estos momentos, no solo en España, en cualquier país del mundo, gobernar es complejo. Y hacerlo en coalición, un poco más. Pero estoy convencido de que los proyectos de ley en los que estamos trabajando va a salir adelante. Y estoy muy satisfecho del trabajo que están desarrollando los miembros del Gobierno de coalición", ha sostenido Sánchez ante las preguntas de una posible crisis de Gobierno con Unidas Podemos.

A Sánchez también se le ha preguntado por el plan de los 11.000 millones para las empresas y autónomos que anunció esta semana. "Van a ser ayudas a los balances de las empresas. Y, por tanto, la vicepresidenta económica presentará el paquete de medidas y ayudas en breve".