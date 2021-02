Vox se reúne con Villarejo porque cree que la mesa de la comisión 'Kitchen' quiere "ocultar la verdad"

La portavoz del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha señalado este viernes frente a las puertas del centro penitenciario de Estremera que mantendrá la comunicación con el comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo porque considera que la Mesa de la comisión de investigación de la 'Kitchen', que dominan el PSOE y Unidas Podemos, quiere "ocultar la verdad" dejando la comparecencia del preso para el final.

"Quieren que comparezca dentro de dos años, que ya veremos como está y si está, a la vista de las informaciones tan preocupantes que conocemos sobre el trato que recibe en el centro penitenciario", ha denunciado.

También ha advertido de que tratará de grabar la reunión para luego poder trasladarla al Congreso, y que en caso de que no se les permita irán a los juzgados. Sus palabras llegan tras la decisión del Juzgado de Vigilancia Penitencia de permitir el acceso solo a dos personas, y no a los tres vocales de Vox mas el abogado de Villarejo, tal y como solicitaban en sus alegaciones.

Al respecto, este viernes, el letrado del comisario, Antonio José García Cabrera, indicaba que no acudía finalmente a la prisión al considerar "un desprecio a la dignidad de la abogacía y a lo que representa" que no le dejaran acceder en calidad de abogado sino como mero acompañante. "El sagrado derecho de defensa no acaba a la puerta de prisión, recurriré en todas las instancias esta decisión porque es un insulto", ha apuntado.

Para Olona, todo lo que toca el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se convierte en una derogación del orden jurídico, del orden legal y penitenciario, y ha indicado que le sorprende que haya sido magistrado de la Audiencia Nacional. Así, apuntaba al titular de Interior como el responsable de que la comunicación con el comisario vaya a ser intervenida, de que no les dejen grabar el encuentro y de que no puedan entrar los tres vocales que se han acercado hasta Estremera.

"Aunque las comunicaciones las tenemos con el director del centro penitenciario, las instrucciones vienen de arriba a través del secretario de Instituciones Penitenciarias y de Marlaska", ha añadido, para luego mostrar a los medios su carné de diputada del Congreso y exclamar que están ahí en representación de la soberanía nacional y del poder legislativo.

Esto, lo ha resaltado para recordar que grabar comunicaciones del legislativo "está al margen de la legalidad, y así lo establece para las autoridades el reglamento penitenciario". "No tenemos problema en que nos graben, queremos que su testimonio vea la luz pero exigimos que estén presentes los tres vocales y que podamos grabar porque queremos aportarlo a la comisión", ha subrayado.

Pese a que las comunicaciones de Villarejo, principal investigado de la macrocausa 'Tándem', están intervenidas por orden judicial, a Olona le preocupa que esa grabación "unilateral" pueda ser editada y manipulada y filtrada con posterioridad porque "porque todo lo que tiene que ver con Villarejo es típico de república banerara", y ha recordado que a periodistas de El País sí se les permitió grabar una entrevista que mantuvieron con el comisario en septiembre.

Además, ha recordado que existe un precedente en la figura del abogado Miguel Durán, quien se entrevistó con Villarejo en la cárcel y que, tras un intento de que se grabara su comunicación, citó la norma penitenciaria "que dice que es ilegal". "Tendrán que considerar que medidas adoptan, porque recordemos que hay un juez inhabilitado por hacer algo como lo que se pretende hacer, tenemos un abogado -uno de los diputados- y veremos si siguen con ese intento de intervenir la comunicación", ha espetado.

Por último, antes de encaminarse al acceso del centro penitenciario, Olona ha recordado que desde su partido si bien no darán por válida la información que reciban del comisario, sí que tienen claro que "hay interés en que esta fuente de información que es la esencial no se conozca y no vea la luz pública". "La pondremos a disposición de todos los españoles y precisará que sea contrastada con prueba documental", ha añadido para concluir que, con todo, la investigación importantes en la que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6.