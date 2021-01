Las comunidades ponen más de 128.000 dosis el fin de semana pese a Filomena

Un total de 406.091 personas han recibido ya una dosis de la vacuna de Pfizer contra el covid-19, 128.115 desde el pasado viernes, con lo que hasta la fecha y según los datos del Ministerio de Sanidad se ha administrado un 54,6% de las 743.925 dosis distribuidas a las comunidades autónomas.

En la estadística de Sanidad no se incluyen las más de 300.000 dosis que han llegado esta madrugada a España y que a lo largo del día se estaban distribuyendo por todas las comunidades.

Las regiones donde la campaña está más avanzada son Melilla, con el 82,8 por ciento de las dosis recibidas ya administradas; Galicia, con el 81,0; Asturias, con el 79,9; y la Comunidad Valenciana, con el 74,6 por ciento.

A la cola sigue estando Madrid -con el 25,2 por ciento, 11 puntos más que el viernes-, en un fin de semana en el que el temporal Filomena ha golpeado con fuerza y ha paralizado prácticamente la comunidad

Así, y tras las limitaciones de movilidad que ha producido 'Filomena' durante todo el fin de semana, Simón ha explicado que por el momento se está vacunando "fundamentalmente" en residencias, por lo que el impacto del temporal en la vacunación no va a ser "excesivo".

"No es que la población tenga que salir de su casa para ir al centro de salud a vacunarse. Por supuesto que ('Filomena') puede implicar un cierto retraso pero no espero que tenga un impacto excesivo en el ritmo de vacunación. De hecho, este fin de semana da la sensación de que no solo no se ha resentido, sino que se ha incrementado", ha argumentado Simón.

En este sentido, no obstante, ha puntualizado que "eso no quiere decir que en casos concretos no pueda cumplirse el programa de vacunación planificado", por lo que en los próximos días se podría recuperar ese pequeño retraso.

De la misma forma, el epidemiólogo ha rechazado que 'Filomena' haya afectado a la realización de pruebas diagnósticas, aunque sí a las PCR que se exigen a los viajeros: "Se va a extender su validez 24 horas más y aquellos que no hayan podido presentar la prueba por el temporal se la podrán hacer a su llegada a España. Una vez que todo esto pase, habrá que volver al protocolo habitual establecido por Sanidad exterior".

En este contexto, también ha negado que por el momento se hayan perdido dosis de la vacuna por no ponerla a tiempo. "Existen suficientes congeladores como para que no sea necesario ponerlas todas inmediatamente. En los congeladores se pueden mantener durante muchísimo más tiempo. No hay constancia de dosis obsoletas", ha remachado.

