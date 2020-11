Robles recuerda a Iglesias que el presidente es Sánchez y Podemos la tacha de "perjudicial" para el Gobierno

La ministra de Defensa, Margarita Robles, le ha recordado este viernes al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que el jefe del Ejecutivo esPedro Sánchez. "Y eso a veces nadie debería olvidarlo, incluso dentro del Gobierno", ha espetado, criticando que Podemos actúe, a su vez, como Gobierno y oposición.

Robles se ha expresado así en una entrevista en 'La hora de la 1', recogida , tras ser preguntada por las diferencias con Iglesias que la ministra ha expresado públicamente en varias ocasiones. "No lo llamaría tensión: es un gobierno de coalición, y hay distintas posiciones", ha asegurado.

Eso sí, la titular de Defensa le ha pedido a su compañero de gabinete un poco de "humildad" a la hora de desempeñar su labor. "No me gusta que en el ámbito político haya personas que piensen que sirven mejor a los ciudadanos que otro. No hay un catálogo de que es lo mejor y lo peor", ha sostenido.

Así, Robles ha recordado a Iglesias que ningún dirigente es "mejor" que otro, y por tanto nadie está habilitado para dar "cartas de acreditación de más progresistas". "Hay algo que en política reclamo siempre, y es la humildad", ha repetido.

En esta línea, la ministra ha apuntado que esta disparidad de criterios no debería servir para que la parte 'morada' del Gobierno actuase, a su vez, como Ejecutivo y como oposición. "No sería razonable. Que hay diferencias de opinión, eso pasa en cualquier órgano colegiado", ha señalado, para después recordar que hay que acatar las decisiones adoptadas en el Consejo de ministros.

"Sorprende que Unidas Podemos enmiende sus cuentas"

Por eso, Robles ha insistido en que "cuando se forma un gobierno" se deben de asumir "responsabilidades y acciones conjuntas". "Es importante que aunque cada partido tiene sus posiciones, cuando haya decisiones tenemos que ser leales", ha apuntado.

A su juicio, esta falta de lealtad fue palpable con la presentación de la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para frenar los desahucios, y que Unidas Podemos anunció junto a EH Bildu y ERC. Para la ministra, es "sorprendente" que el sector 'morado' decidiese enmendar sus propias cuentas después de haberlas pactado con el PSOE.

"Llevo muchos años en el mundo judicial con una sensibilidad especial en este ámbito de las personas vulnerables. Todos estamos por las personas vulnerables. El derecho a la vivienda es esencial y fundamental", ha reconocido Robles que, sin embargo, cree que este no es "el tema" que molestó a los socialistas.

La "importancia de un Gobierno es", según ha continuado Robles, que tiene que "gobernar para todos". Por eso, desde su punto de vista no es de recibo que, después de "muchísimas horas de trabajo", alguien se levante "un día" con una "buena idea". "Este es un país en que tiene que haber seguridad jurídica. Tiene que haber un marco jurídico", ha zanjado.

Podemos espeta a Robles que es la ministra de los poderes que quieren un Gobierno PP-Vox

La dirigente de Podemos y secretaria de Estado de Agenda 2030, Ioene Belarra, ha tachado a la titular de Defensa, Margarita Robles, de "ministra favorita de los poderes que quieren que gobierne el PP con Vox.

Belarra, que trabaja a las órdenes del líder de Podemos en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha acusado a Robles de dañar al Ejecutivo de coalición.

"Cuando eres la ministra favorita de los poderes que quieren que gobierne el PP con VOX, quizá estés haciendo daño a tu gobierno", ha señalado la dirigente de Podemos en su cuenta oficial de Twitter.Y ha agregado: "Ser humilde es no dejarse adular por la derecha mediática".