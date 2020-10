Vendrell, tras un revés a los presos: "Hay que dar hostias a PSOE y Podemos"

El juez que indaga el supuesto desvío de fondos al procés advierte de la "importante" influencia política del exconseller de ERC Xavier Vendrell y desvela que, tras un revés a los permisos de salida de los presos del procés, aseguró: "es el momento de dar hostias al PSOE y a Podemos".

Así lo destaca el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en varios autos en que autorizaba a la Guardia Civil los registros de la operación Volhov que ayer comportó la detención de 21 personas, entre ellas tres integrantes del "estado mayor" del procés: Vendrell, el exalto cargo de CDC David Madí y el empresario Oriol Soler.

Según el juez, la "esfera de influencia" de Vendrell en la órbita política del independentismo es "tan importante" que afirma, en conversaciones intervenidas en la causa, que el expresidente Carles Puigdemont le dijo que había que hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez "aunque fuese gratis" y que si los suyos lo sabían "le matan".

Para el juez, más allá del contenido de estas conversaciones, "lo más relevante" es que sus charlas y reuniones con Puigdemont "no son esporádicas", ya que "todos ellos participan en la gestión de una estrategia bien definida" para avanzar hacia la independencia incluso de forma ilegal.

En este contexto, el juez destaca que tras la suspensión de las salidas a los presos del procés, a raíz de los recursos presentados por la Fiscalía, Vendrell aseguró que había llegado el momento de "dar hostias al PSOE y a Podemos, que son unos 'hijos de puta'".

"Apuntar los cañones sobre la cabeza de estos mamones...que dispare todo Dios...que son unos hijos de puta si no les dan la amnistía", dijo Vendrell, según recoge el juez, que detalla que el también republicano Sergi Sol se mostró dolido por cómo estaba actuando en este caso el "hijo de puta del pelomocho", seguramente, según el magistrado, en referencia a Puigdemont.

Según el juez, la relevancia política de Vendrell la definió el exdiputado de ERC en el Congreso, Joan Tardà, cuando le dijo: "el día que salgas, Xavier, estamos todos muertos".

A ello, Vendrell contestó que "el pueblo no tiene ni puta idea" y recordó que no aplaudió "ostentosamente" en un acto convocado por la ANC con motivo del tercer aniversario del 1-O porque están "rajando del partido y del Govern".

Además, según el juez, resulta "relevante" que Vendrell apueste por que ERC participe en el Consell de la República, aunque el presidente del grupo republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, lo consideró un "chiringuito montado por Puigdemont".

De hecho, a partir de las escuchas a Vendrell, el juez sostiene que Sergi Sol -un estrecho colaborador de Junqueras- se mostró partidario de que Òmnium Cultural también se integrara en el Consell per la República.

El juez también concluye que tras la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat tanto Vendrell como el exdirigente de CDC David Madí, también detenido, "aprovechan" la situación para "reforzar" el discurso de la represión que se vive en Cataluña y continuar con su estrategia.

De esta forma, Madí impulsa que él y sus allegados asuman el mando de JxCAT y Vendrell y ERC para que su candidato se postule como principal aspirante a la presidencia de la Generalitat, según el juez.

Para el magistrado, la investigación ha puesto de manifiesto una "estructura clientelar" en la administración catalana en la que algunos de los expolíticos y empresarios supuestamente implicados, entre ellos Vendrell, se "reparten" los fondos públicos "impune y arbitrariamente".

De hecho, en una conversación intervenida en la causa, Vendrell se queja de las dificultades que tiene para tirar adelante un proyecto de recalificación en una masía de lujo Villa Bugatti en Cabrera de Mar (Barcelona): "con todo lo que yo he hecho por este país sin pedir nada a cambio y me están tocando los cojones por todo el tema del concierto, me están haciendo perder tiempo, ¡hostia!".