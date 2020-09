PSOE recalca a Podemos que no se puede usar al CIS para preguntar sobre sus "intereses particulares" como la Monarquía

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, ha dejado claro este martes a Unidas Podemos que no se puede pretender utilizar el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para que pregunte sobre asuntos de "interés particular" de los partidos. Este ha sido uno de los argumentos que ha esgrimido para justificar su voto en contra de la iniciativa de sus socios de gobiernos para instar al CIS a sondear la opinión ciudadana sobre la Monarquía.

El Pleno del Congreso ha debatido esta proposición no de ley de Unidas Podemos que sólo ha encontrado apoyo entre los partidos nacionalistas, independentistas y Más País-Equo. Aunque la votación no tendrá lugar hasta el miércoles, el voto en contra anunciado por el PSOE, el PP y Vox no le deja ningún viso de salir adelante. Será la primera vez que el PSOE rechace en el Pleno una proposición no de ley de sus socios de Gobierno.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha denunciado que la Monarquía se convirtió en "un tabú" en el CIS hace cinco años, cuando su popularidad empezó a "caer en picado" por los casos de corrupción, y que ahora el presidente del CIS, José Félix Tezanos, dice que no se pregunta por ella porque "no interesa"

Pero, según Asens, no se sondea a la ciudadanía sobre esta cuestión porque saldría un resultado favorable a la República. "Se trata de decidir si se CIS se pone al servicio de la democracia o sigue al servicio de algunos partidos, la Casa Real y los monárquicos", ha apuntado Asens, intentando convencer a los diputados del PSOE con "corazón republicano" de que apoyasen su proposición.

Pero Simancas ha defendido que el CIS es "un instituto de carácter científico y autónomo" por lo que "las instancias políticas no deben redactar sus preguntas". "Y tampoco sus respuestas", ha deslizado.

También ha incidido en que la última vez que el preguntó sobre qué aspectos de la Constitución habría que reformar, sólo un 1,5% mencionó el modelo de Estado -"una cifra discreta"- y que en sus barómetros mensuales la Monarquía aparece citada como un problema en el 1,5% de los cuestionarios, ocupando "el puesto 32".

Por todo ello, ha rechazado apoyar la iniciativa de sus socios de Gobierno a los que ha dejado claro que no se puede utilizar el CIS para sondear la opinión de asuntos que constituyen "sus intereses políticos particulares" para ayudarles a "marcar perfil".

Durante el debate se han escuchado menciones a la salida de España del Rey emérito y también peticiones de referéndum para que la ciudadanía pueda elegir qué modelo quieren para la Jefatura del Estado.

"La mejor encuesta sería un referéndum", ha dicho por su parte del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, una idea que también ha apuntado la diputada de ERC Marta Rosique, cuya formación ha registrado una enmienda para solicitar que el CIS pregunte también sobre la República y sobre la conveniencia de celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. También la CUP, Junts y el PNV han respaldado la iniciativa de Unidas Podemos.

En el otro extremo, el 'popular' Carlos Rojas ha definido la iniciativa como "una cortina de humo" para esconder la "incompetencia" de Unidas Podemos, a quienes ha acusado de "zarandear a la Monarquía constitucional" y ha dejado claro su rechazo a la misma.

Desde Vox, Manuel Mariscal, ha avanzado el rechazo de su grupo a una iniciativa que, desde su punto de vista, sólo busca utilizar el dinero público para "manipular la opinión de los españoles" sobre "una institución que nada perjudica su bienestar".

Por último, en nombre de Ciudadanos, Guillermo Díaz, ha recriminado al grupo proponente que después de "manosear" el CIS ahora pretendan también "dictarle las preguntas" en lo que interpreta como un paso más en su proyecto de "parasitación de las instituciones".