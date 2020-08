Cs, sobre el uso de los remanentes : "Si la norma llega, se cumple"

El líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha rechazado el plan de Hacienda para usar los remanentes municipales porque es "injusto e improductivo", pero ha precisado que, "si la norma llega, se cumple" y ha descartado alentar la desobediencia.

"Nos parece una mala solución, pero otra cosa es que nosotros no entraremos en declarar ya que no vamos a cumplir algo que revista una formalidad legal, lógicamente. Lo que no vamos a plantear es conflictos de 'no cumpliré una norma si esa norma llega'. Si la norma llega, la norma se cumple", ha expuesto en rueda de prensa telemática este martes.

Carrizosa ha criticado el acuerdo firmado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, porque cree que "obliga" a los ayuntamientos a facilitar sus remanentes como un "préstamo 'sine die" al Estado.

Concretamente, el mencionado convenio ofrece 5.000 millones de euros a los ayuntamientos siempre que pongan sus remanentes a disposición del Estado: los consistorios dispondrían de 2.000 millones este año y 3.000 millones en 2021; el resto del dinero de los remanentes se devolvería al cien por cien en un plazo de diez años, a partir de 2022.