Marlaska reta a Vox a hablar de su pasado: "Soy el mismo que combatía a ETA"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha retado este miércoles a la diputada de Vox Macarena Olona a que hable de su pasado, como esta ha amenazado, porque él es hoy el mismo que hace veinte años combatía a ETA.

"Me he librado hace mucho de la mirada de la dictadura ajena, pero también de los silencios", le ha espetado el titular de Interior a la parlamentaria de Vox cuando en la sesión de control al Gobierno del Congreso Olona le ha instado a que diga cómo hace 20 años en Bilbao "tuvieron que recordarle que la lucha contra ETA no es compatible con la cobardía".

Según la diputada, Marlaska, que "odia profundamente a la Guardia Civil" y por eso ha cesado a dos coroneles, debe decir "lo que hizo o dejó de hacer como magistrado para evitar que determinada información saliera a la luz pública".

Para Olona, hay dos imágenes que demuestran la "degradación" de Marlaska: una de 2001 cuando portaba el féretro del magistrado José María Lidón asesinado por ETA y otra de 2019 cuando "aplaudía a los herederos proetarras".

"No creía que tendría que decir lo que voy a decir en esta sede", ha respondido el ministro antes de instar a Olona a ser "valiente" y decir "qué hice o dejé de hacer", porque "yo, que portaba el féretro de Lidón vilmente asesinado, "soy el mismo que está aquí de pie delante suya", el mismo que ha sido amenazado por ETA y el mismo que ha sido objeto de dos ataques frustrados de la banda.

Y es el primero que por su profesión "trabajó para vencer a ETA dentro del estado de derecho" y que como ministro del Interior "sigue trabajando" para que todos los crímenes se esclarezcan y por el conjunto de las víctimas.

"Sea suficientemente valiente, porque me he librado hace mucho de la mirada de la dictadura ajena, pero también de los silencios", ha zanjado.