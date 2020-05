Simón achaca anulación de congreso evangelista a la asistencia de extranjeros

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha justificado la cancelación de un congreso evangelista en Madrid previsto para los días 19, 20 y 21 de marzo en la previsión de que asistiesen participantes de 120 países, algunos de alto riesgo de contagio del coronavirus, una circunstancia que no se daba en la celebración del 8 de marzo. La cancelación de este congreso, recomendada por el Ministerio de Sanidad el 6 de marzo, es uno de los ejemplos esgrimidos en el informe de la Guardia Civil sobre la manifestación del 8 de marzo por que el que supuestamente ha sido destituido el jefe de la Comandancia en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, y que concluye que a partir del 5 de marzo no debió celebrarse ninguna manifestación o concentración en Madrid.

De los Cobos fue cesado después de que este informe se remitiese a la jueza que investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, lo que ha provocado una tormenta la Guardia Civil que ha desencadenado incluso la renuncia de su número dos. En rueda de prensa, Simón ha explicado que el 3 de marzo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, dictó un oficio en el que se recomendaban actuaciones en centros sanitarios, la celebración de eventos deportivos a puerta cerrada, no realizar eventos masivos con personas procedentes de zonas de riesgo y la no celebración de congresos médicos.

La cancelación del congreso evangelista se decidió después de conocer el 6 de marzo un foco de contagio en el norte de España asociado a un funeral y “brotes asociados a grupos concretos en una zona de Madrid”, teniendo en cuenta que estaba prevista la asistencia a este congreso (IX Congreso Mundial de Asambleas de Dios: Unlimited 2020) de personas de 120 países, algunos de “alto riesgo” de contagio cuando España no lo era, ha explicado Simón.

“Lo que pasó dos días más tarde fue un evento que no reunía esas características (...) No entraba en ese paquete”, ha agregado en referencia al 8 de marzo. Para Simón, la manifestación del Día de la Mujer en Madrid no tuvo un impacto “específico” en la evolución de la epidemia, si acaso “marginal”, como el que provoca el transporte público o un partido de fútbol.

Fue el 9 de marzo cuando hubo "un incremento importante" de casos en España, pero éstos contagios no se produjeron el fin de semana anterior, sino entre el 20 y el 25 de febrero, pues el periodo de incubación de la infección por coronavirus es de entre 2 y 14 días, pero el promedio es de seis días, y entonces se tardaba más en acudir al médico, ha explicado Simón, quien ha señalado que las recomendaciones cambiaron a partir de esa jornada.

La cancelación de este congreso, y no de la manifestación, es resaltada en el informe de la Guardia Civil, que se extraña de que el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el propio Simón dijeran a los organizadores que ese congreso no se podía celebrar e incluso les remitieron un documento el día 7 de marzo, firmado por la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, en "el que consta expresamente la recomendación de aplazamiento de eventos multitudinarios".