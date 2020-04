El Gobierno pide a los partidos que acudan al diálogo sin condiciones previas

El Gobierno iniciará el jueves el diálogo con las fuerzas políticas para buscar un gran pacto tras el coronavirus y ya ha lanzado un primer mensaje a los interlocutores, el de que acudan sin condiciones previas que obstaculicen dicho diálogo. Aparcar las diferencias políticas y buscar unidad para consensuar las medidas que van a ser necesarias después de la pandemia, ésa ha sido la demanda que el Ejecutivo ha hecho este martes por boca de su portavoz, María Jesús Montero.

Tras la rueda de prensa del Consejo, Montero ha anunciado la intención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de iniciar el jueves con el líder del PP, Pablo Casado, la ronda de contactos con todas las fuerzas políticas del arco parlamentario, de mayor a menor, y hacerlo entre ese día y el viernes. Y ha explicado que tras los contactos con los partidos llegarán los demás, con los agentes sociales, las comunidades o los ayuntamientos.

"Altura de miras", espíritu "constructivo" y disposición de "arrimar el hombro" ha sido lo que ha reclamado la ministra a los interlocutores nada más anunciar esta ronda y asegurar que es "sincero" el ofrecimiento del Gobierno para lograr un gran consenso nacional. Pero el anuncio ha pillado por sorpresa al PP, que ha considerado un "desplante" e incluso un "insulto" por parte del Gobierno la forma en la que ha informado de esta ronda de contactos, y ha dejado en el aire confirmar si el líder de este partido, Pablo Casado, acudirá.

Al ser preguntada por esta cuestión, Montero ha confirmado que no ha habido llamada previa al anunciar la agenda de jueves y viernes y señalar que ahora los gabinetes de ambas partes deberán concretar la hora. Pero ha recalcado que es "esencial" que el principal partido de la oposición "no se autoexcluya" en este diálogo. Por eso ha insistido en que Casado no solo debe asistir, sino demostrar también su disposición de sentar las bases para ese diálogo.

La ministra también ha respondido a los temores expresados por los partidos nacionalistas y ha negado tajantemente que el Gobierno pretenda aprovechar esta crisis para recentralizar competencias o busque pactos que vayan a ir en ese sentido. La recentralización "no va en el ADN" de este Gobierno, que defiende que el Estado de las autonomías es una "historia de éxito" y entiende que en esta crisis la coordinación se está sustentando en unos servicios públicos asentados en los distintos territorios, ha dicho Montero, quien también ha pedido a los nacionalistas que acudan a la ronda con la mayor disposición.

Y a unos y otros ha lanzado el mismo mensaje, que se presten al diálogo y no pongan "ningún tipo de excusas" ni "condiciones" que "nada tengan que ver" con el sentir del diálogo y con lo que hay que abordar, la reconstrucción del país tras la pandemia.

"Ojalá" todos respondan a ese llamamiento, porque es lo que esperan los ciudadanos en este momento, "unidad" y "luces" largas, ha insistido la ministra, quien también ha reclamado el apoyo de las fuerzas políticas para sacar adelante los próximos presupuestos del Estado.

Montero ha asegurado que la voluntad del Ejecutivo es presentar el proyecto presupuestario "en tiempo y forma", lo que para las cuentas de 2021 sería antes del 30 de septiembre. Ha asegurado que el Gobierno tenía "bastante avanzados" estos presupuestos antes de que estallara la pandemia, y ahora tendrá que adaptarlos a unas previsiones económicas "radicalmente distintas".

En cualquier caso ha subrayado que el Gobierno espera contar, para la aprobación de las cuentas, con una "mayoría reforzada" -que no incluya sólo a los socios habituales- dada la excepcionalidad del momento que vive el país. Todo en una comparecencia en la que tanto Montero como el titular de Sanidad, Salvador Illa, han insistido en reclamar que se siga respetando el confinamiento.

Es "absolutamente imprescindible" quedarse en casa y "extremar" las medidas de distanciamiento social así como continuar siguiendo "a rajatabla" las medidas de higiene, ha dicho la titular de Hacienda. La ronda de contactos que iniciará Sánchez el jueves se producirá un día después de que el presidente y el resto del Ejecutivo se sometan a la primera sesión de control parlamentaria tras la declaración del estado de alarma.