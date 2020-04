Sanidad no tiene constancia de reinfectados en España

La directora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), María José Sierra, ha señalado que las autoridades sanitarias españolas no tienen "constancia" de reinfección en pacientes que ya se habían curado de covid-19.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, por sus siglas en inglés) anunció este viernes que están investigando las características epidemiológicas y/o clínicas de 91 casos que han vuelto a dar positivo tras ser dados de alta del aislamiento. Sus equipos de respuesta rápida centrales y locales están realizando investigaciones conjuntas y exhaustivas (incluido el cultivo de aislamiento del virus y la prueba de anticuerpos en sangre) para confirmar realmente si estos pacientes se han reinfectado o esclarer lo ocurrido.

Más información Corea del Sur registra 53 nuevos casos

En rueda de prensa tras la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, María José Sierra ha detallado que en España, por el momento, no se ha notificado ninguna situación similar. "No hay constancia de reinfectados. Es un virus nuevo, del que aprendemos día a día. Con los datos que tenemos hasta ahora, no tenemos casos recogidos en los que claramente haya sucedido esto", ha aseguardo.

Anticuerpos

La epidemióloga ha apuntado que, en base a los últimos hallazgos científicos, las personas que superan el covid-19 generan una "producción de anticuerpos que acaba protegiendo a las personas", aunque ha reconocido que "francamente" aún se desconoce durante cuánto tiempo son efectivos estos anticuerpos que protegen de la enfermedad.

Siga toda la información sobre el coronavirus, en HERALDO.