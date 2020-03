Un restaurante andaluz ofrece a los camioneros bebida y comida gratis durante la crisis del coronavirus

En tiempos de crisis sanitaria, la solidaridad se intensifica hasta llegar máximos nunca vistos. Aplausos diarios a sanitarios, agradecimientos a las fuerzas de seguridad y muchas iniciativas individuales. Es el caso del hotel restaurante andaluz El Hacho de Lora de Estepa, un lugar muy frecuentado por conductores y, sobretodo, camioneros.

Este establecimiento, que ha tenido que cerrar sus puertas debido al estado de alarma decretado por el Ejecutivo central, ha instalado en el aparcamiento un pequeño camión abierto que hace de autoservicio las 24 horas del día.

Como no podía ser de otra manera, los camioneros han agradecido la iniciativa de este restaurante y cuando pasan por el establecimiento tocan el claxon de sus vehículos como señal de agradecimiento por este gesto. "No me puedo creer lo que es capaz de hacer este área de servicio", dice el usuario que ha colgado un vídeo que se ha hecho viral en Twitter.