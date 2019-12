El sector nuclear reclama su lugar en la lucha climática: "Somos una energía limpia y sostenible"

Expertos en energía nuclear han defendido este miércoles en la Cumbre del Clima que se celebra en Madrid la contribución de su sector en la lucha contra el cambio climático. Así, han señalado que las centrales nucleares producen una energía "limpia y sostenible", frente a lo que cree parte de la sociedad, que los relaciona "con las bombas nucleares" y las autoridades que les imponen "más impuestos" que a ninguna otra energía.

En el encuentro 'No Time to Lose. Why the World Needs All Low-Carbon Energy Sources to Achieve its Climate Goals', el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, la coofundadora de 'Nuclear for the climate', Valerie Faudon, la vicepresidenta de la European Nuclear Society-Young Generation, Jadwiga Najder y el presidente de la Global Iniciative to Save Our Climate, Sebastien Richet, han puesto sobre la mesa la cualidades del sector nuclear "para reducir las emisiones de CO2", así como los principales retos que tienen en los próximos años: "Ser comprendidos" y "seguir mejorando en seguridad".

Araluce asegura que la energía nuclear debe contar para las políticas de futuro porque es necesaria para "combatir" las emisiones de CO2 a la atmósfera. De hecho, ha señalado que su sector es "sostenible" y "competitivo" en el actual mercado de la energía.

Según ha explicado, es sostenible porque es la más barata existente y abastece a mucha población. Además, apunta, la innovación ha permitido nuevos reactores más eficientes, de ahí que esta energía también se haya convertido en una de las más competitivas. También es sostenible, según indica, porque pagan por sus residuos. "Somos la única energía que paga por sus residuos", ha denunciado el presidente de Foro Nuclear, para criticar que los gobiernos impongan tasas tan altas para el sector.

Niegan su relación con las armas nucleares

En el mismo sentido ha hablado Nadjer, quien ha añadido que aquellos que hablan de radiación han de saber que esta es "mínima" porque existe control y seguridad, tanto por parte de los técnicos como, precisamente, por el hecho de que deben pagar y ser "responsables" de los residuos que generan.

Para la experta, la energía nuclear "no es un problema" como muchos quieren plantar, "si no una oportunidad" de obtener una energía "limpia" de forma "barata" y cuya vida puede extenderse en el tiempo.

Faudon, por su parte, ha recurrido a estudios científicos y, concretamente, a los del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), para señalar que en sus informes reconocen la "importancia" de la energía nuclear para luchar contra el cambio climático ya que, a su juicio, es necesaria para la "descarbonización" del planeta.

Varios asistentes critican el sector

Durante el acto, los ponentes han recibido varias preguntas críticas sobre el uso de la energía nuclear. Desde el público se les ha recriminado que "mienten" en relación al uso de esta energía, que relacionan con la muerte de miles de personas como consecuencia de la bomba nuclear. Araluce ha pedido a los ciudadanos que no haga esa relación sólo porque la energía lleve la palabra nuclear, porque sale del "núcleo" del reactor.

"Por ello nos consideran cercanos a las armas nucleares, pero se puede usar el metal para comer con la cuchara y para pegar tiros con una pistola", ha respondido, antes de señalar que ni él ni sus colegas "mienten" sobre esto. "Somos profesionales", ha concluido.