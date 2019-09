Lastra no ve posible una investidura por las posiciones que mantienen Podemos, PP y Cs

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha asumido este martes que no será posible organizar un nuevo debate de investidura debido a las posiciones que, hoy por hoy, siguen manteniendo Unidas Podemos, PP y Ciudadanos.

"Lo que sabemos a día de hoy es que Podemos va a anunciar (al Rey) su abstención y PP y Ciudadanos su voto en contra. Por lo tanto, no habría ninguna investidura posible", ha señalado a los medios de comunicación tras asistir a la habitual reunión de la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados.

En relación con la propuesta hecha el lunes por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien propuso al PP una abstención conjunta a cambio de que Sánchez se comprometa a cambiar de socios en Navarra, a no indultar a los presos del 'procés', a aplicar el 155 en caso de que los independentistas no acaten la sentencia y a no subir impuestos a familias y autónomos, Lastra ha comentado que no le parece que estén planteando "nada serio". Bajo su punto de vista, la iniciativa de Rivera pretende ser "un golpe de efecto" encaminado a situar de nuevo a Ciudadanos en "el foco" tras "cinco meses desaparecidos".

Lastra ha recordado que desde el PSOE pidieron desde el principio, y lo siguen haciendo, a PP y Ciudadanos una abstención técnica para permitir tan solo que el Gobierno se pueda formar y eche a andar la investidura sin que esta dependa de la colaboración de las fuerzas independentistas.

La portavoz también ha descargado la responsabilidad de la repetición electoral en Unidas Podemos, al remarcar que la formación de un Gobierno progresista en España solo está pendiente de su voto afirmativo.

Lastra ha puesto en valor la coincidencia entre el PSOE y Unidas Podemos respecto al tipo de políticas que es necesario implementar en España. "¿Si están de acuerdo en las políticas, por qué van a impedir un gobierno progresista?", se ha preguntado.

El Rey baraja dejar pasar unos días

Felipe VI baraja aplazar unos días su decisión sobre la investidura ante la situación de incertidumbre política, las conversaciones de última hora entre los diferentes partidos y la posibilidad de que se pueda cerrar un acuerdo en los próximos días que evite la repetición electoral.

Así lo han asegurado fuentes conocedoras del contenido de la ronda que el rey está celebrando este lunes y martes con los distintos representantes de las fuerzas políticas y que concluirá esta tarde con una reunión en Zarzuela con el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Las fuentes consultadas han explicado que el monarca no desea tomar una decisión apresurada ya que todavía queda tiempo hasta el próximo lunes, 23 de septiembre, para que un candidato sea elegido en el Congreso antes de la convocatoria automática de elecciones.

Lo previsto era que el rey optara este martes entre dos opciones: o designar un candidato a la investidura -con toda probabilidad Pedro Sánchez- o que, por contra, constatara la imposibilidad de acuerdo, de modo que se convocaran automáticamente los comicios.

Sin embargo, la oferta de abstención lanzada por Ciudadanos así como las conversaciones de última hora entre Pedro Sánchez y los líderes del PP, Cs y Podemos han empujado al monarca a examinar la posibilidad de aplazar cualquier decisión hasta que el panorama político se despeje.

Según las fuentes, Felipe VI es partidario de evitar una nueva investidura fallida, como la del mes de julio, y por eso baraja ahora dejar pasar un tiempo para que los responsables políticos puedan ponerse de acuerdo.

No obstante, el plazo límite para tomar una decisión sería este jueves o como mucho el viernes para que diera tiempo a que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, convoque el pleno del Congreso para el fin de semana.

En el caso prácticamente asegurado de que fueran necesarias dos votaciones -primero con mayoría absoluta y después con simple- habría que dejar 48 horas entre ambas, lo que ajusta aún más los plazos.