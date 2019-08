Podemos fuerza la comparecencia de Calvo en el Congreso para explicar la crisis del Open Arms 

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes, con los votos del PP, Ciudadanos, Unidas Podemos, ERC, el PNV y el Grupo Mixto celebrar este jueves un pleno extraordinario para que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, informe de su gestión de la crisis del Open Arms, que estuvo 19 días a la deriva en el Mediterráneo con más de cien migrantes a bordo, a la espera de puerto seguro.

El PSOE votó en contra de esta comparecencia extraordinaria, pues prefería esperar a septiembre, pero no pudo evitar que saliera aprobada. Vox también se opuso porque prefería que fuera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ofreciese explicaciones.

Tras la votación, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha anunciado que ese pleno extraordinario se celebrará este jueves, 29 de agosto, por la tarde.

Por un lado, el PP y Ciudadanos habían pedido que fuera el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien rindiera cuentas ante el Parlamento por lo que definen como "bandazos" del Gobierno en torno a la inmigración, aunque finalmente han votado a favor de que comparezca Carmen Calvo.

Por su parte, Unidas Podemos, aunque en un primer momento también había hablado de pedir la presencia de Sánchez, finalmente decidió solicitar la comparecencia de la vicepresidenta alegando que ella había llevado el protagonismo del Gobierno en esta crisis, pues el presidente estaba de vacaciones. A tal fin, recabó el apoyo de Esquerra Republicana (ERC), Junts per Catalunya (JxCat) y Compromís para pedir la celebración de una sesión plenaria extraordinaria.

La crisis del Open Arms comenzó a principios del mes de agosto, cuando el buque humanitario de la ONG española Proactiva Open Arms rescató a 121 migrantes del mar, a los cuales se sumaron otras 39 personas. Ante el bloqueo de Italia y Malta, que no dieron permiso al buque para desembarcar en sus puertos, y tras 19 días a la deriva, el Gobierno español decidió enviar a Lampedusa el barco de la Armada Española 'Audaz' para rescatar a los migrantes del Open Arms y llevarlos a puerto español.

El mismo día en que se tomó esta decisión, el pasado 20 de agosto, la Fiscalía de Agriento ordenó el desembarco del Open Arms, después de que el fiscal Luigi Patronaggio examinase las condiciones del barco de la ONG española. Los 83 migrantes que aún quedaban a bordo del buque humanitario desembarcaron a medianoche en la isla de Lampedusa.

Como el 'Audaz' ya había recorrido parte del camino hacia Lampedusa, el Gobierno español decidió que continuara su travesía con el objetivo de recoger a los 15 migrantes que le corresponde acoger a España, de acuerdo al reparto organizado con otros países de la Unión Europea: España, Portugal, Luxemburgo, Francia y Alemania. Finalmente, el Audaz recogerá a los migrantes en Sicilia y los llevará al puerto de Algeciras (Cádiz).

"Ningún problema"

Durante el debate este martes de la Diputación Permanente del Congreso, el PSOE había asegurado que la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, "no tendrá ningún problema" para comparecer ante el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la gestión de la crisis del Open Arms. Además, la diputada del PSOE Ana Belén Fernández Casero ha defendido que España "no se ha puesto de perfil" ante esta crisis humanitaria y "mantiene sus puertos abiertos".

Por parte del PP, el diputado Carlos Rojas, ha criticado los "bandazos" de Sánchez. "El Open Arms es el mismo barco y la misma ONG que el señor Sánchez elogiaba antes de llegar a la Moncloa, la misma ONG a la que más tarde, con Sánchez, el Gobierno retenía durante tres meses en el puerto de Barcelona, el mismo barco al que hace una semana el Gobierno le ofrecía atracar en Algeciras con los inmigrantes a bordo y el mismo que ha sido aludido por el Gobierno con la multa de 900.000 euros que le puede caer", ha indicado.

Además, desde Ciudadanos, la diputada Sara Giménez ha acusado a Sánchez de "usar la migración como un cartel electoral", para "hacer un tuit grandilocuente, tener una foto o un titular". A su juicio, con la gestión de la crisis del Open Arms, el Gobierno ha demostrado "improvisación, dejación de funciones y pocas ganas de dar la cara".

Por parte de Vox, el diputado Víctor Manuel Sánchez del Real ha reprochado a Sánchez que "utilice a los seres humanos con los que se está traficando" actuando "a golpe de portada, de telediario"; y ha relacionado la llegada de refugiados con el terrorismo. "No se puede ocultar a la opinión pública el hecho de que dentro de los grupos de refugiados, aquellos que atacaron Bataclan entraron como refugiados. No digo todos pero aunque sea un mínimo tenemos que tener cuidado con quién aceptamos en nuestro territorios", ha añadido.

Mientras, desde Podemos, que fue el grupo que pidió la comparecencia de la vicepresidenta, aseguraban que tampoco querían "hacer batalla con Carmen Calvo" pero reconocían que "ha cometido una falta muy grave" con sus declaraciones en la gestión de la crisis migratoria del Open Arms. "Pretendemos que explique qué ha pasado, y la gestión tan tardía, tan torpe, tan mal. Nos llama mucho la atención", ha subrayado la diputada de Podemos Vera Ruiz.

Por su parte, la diputada de ERC Marta Rosique, ha ido más allá del caso concreto del Open Arms para pedir que se derogue la Ley de Extranjería y que se cierren los CIE. Mientras, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha recomendado a los diputados "de profundas convicciones cristianas" que hablan de luchar contra las mafias, las "obras de misericordia: dar de comer al hambriento, de beber al sediento y dar posada al peregrino".

Además, desde Junts Per Cataluña, Laura Borràs ha reclamado un proyecto que garantice "vías y puertos seguros para los que huyen de la guerra y de la miseria a través del mar" y ha trasladado el "compromiso de Torra de poner a disposición los puertos catalanes" para las ONG que rescatan migrantes en el mar; y finalmente, la diputada de EH BIldu Mertxe Aizpurua ha pedido poner no solo medios materiales sino también "talento e inteligencia" para buscar una salida a esta situación de los barcos como el Open Arms que "están señalando con su proa una vergüenza continental".

