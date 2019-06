Los momentos clave del juicio del 'procés'

4

MARCHENA

Omnipresente en la sala. No lo tenía fácil, pero el presidente del tribunal se hizo mayúsculo. No le tembló el pulso a la hora de replicar a la cúpula fiscal del país, fue cortante con la abogada del Estado, y mano de hierro en guante de seda con las defensas.



Se recordarán sus colisiones con ciertos letrados ("No me replique, no discuta conmigo); sus (escasos) límites con testigos de las defensas ("Esto es un insulto a los miembros del tribunal"); cuando empuñó el Código Penal ante testigos desmemoriados; sus respuestas a los renuentes a responder a Vox ("Estamos todos aquí por imperativo legal") y su recado al mosso 'indepe' ("Está usted ante la autoridad judicial").