La joven desaparecida en París compartió dos publicaciones en Facebook un día después de la denuncia de su desaparición

La desaparición de Natalia Sánchez Uribe, la joven española que se encontraba cursando una beca Erasmus en París, fue denunciada por sus padres la tarde del 30 de abril, según ha podido confirmar el diario 20minutos. No obstante, publicó dos 'post' en su perfil de Facebook al día siguiente. La estudiante fue vista por última vez el 1 de mayo cuando se encontraba haciendo la mudanza, pues se le acababa el contrato en el piso en el que hasta entonces había residido. Natalia estaba llevando sus cosas a casa de una amiga, pero solo llegó a transportar dos de los tres bultos que tenía preparados. Este lunes, su mochila fue hallada en un parque cercano a la escuela de Economía de la Sorbona, donde estudiaba, con su portátil y su teléfono móvil en el interior.

Más tarde se supo que la granadina ya había advertido que creía que alguien la perseguía, aunque sus allegados no le dieron importancia, al ser la chica una persona que "se asustaba mucho por todo". Ahora la investigación continúa con discreción y sus padres ya han pedido, en declaraciones a Efe, que el caso de su hija se convierta en un "circo".

El día que desapareció, la joven de 22 años compartió una publicación en Facebook a las 5.44 escrita en inglés que reza: "Cuando tu salud mental es mala, date un descanso. No te sientas culpable de cosas que no puedes hacer... Cuida de ti, de tu mente. Es importante". Después, a las 9.42, compartió un meme de Marge Simpson en el que ahora los usuarios han decidido dejar sus mensajes de apoyo. Sus anteriores publicaciones son del día 28 y 27 de abril. En la primera se puede leer que "la vida es más fácil cuando sacas a la gente negativa de ella"; mientras que el segundo mensaje decía: "Deja que la gente te eche de menos. A veces te tienen por segura porque piensan que siempre estarás disponible. Añórame cuando me haya ido".

Según publicó Efe, Rodrigo, madrileño de 22 años que estudia Derecho, la conoció por casualidad una semana antes. Había salido a fumar con una amiga mientras estudiaban en la biblioteca y Sánchez se les acercó tras oírles hablar en español: "Nos estuvo contando que no tenía un buen grupo de amigos y que no se sentía en su sitio, pero no la vi tan mal como para pensar que haya hecho alguna tontería".

Poco tiempo después la vio de lejos en una terraza acompañada por un chico y se alegró de que estuviera con gente. "Pensé: 'Mira qué bien'. Me quedé con ese dato en la memoria. Tres días después, me enteré de que había desaparecido".