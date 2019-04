"Me ponía la pistola en la cabeza y no sabía que era maltratada"

Inspiradora, esperanzadora y cercana, así es Leslie Morgan, una de las voces que rompe el silencio para acabar con la violencia contra las mujeres desde su experiencia como superviviente porque, como ella defiende, "el maltrato sólo prospera en silencio".

La escritora, consultora y defensora de los derechos de las mujeres, confiesa, en una entrevista con Efeminista, que "no sabía que era víctima de violencia de género" cuando su marido la apuntaba con una pistola.

Con un sincero "puedes salir, puedes reconstruir tu vida" Morgan anima a todas las mujeres que están viviendo esta situación a salir y hablar del tema.

- Podemos verla en un Ted Talk llamado '¿Por qué las víctimas de violencia de género no se van?', ¿cuál es esta razón?

- Lo que a mí me pasó es que no era consciente de que era víctima de violencia de género, de verdad que no lo sabía. Me pegaba y me ponía la pistola en la cabeza y yo no sabía que era víctima de violencia. Sólo pensaba que era una mujer fuerte, inteligente e independiente que estaba enamorada de un hombre lleno de problemas al que quería ayudar.

- ¿Por qué es tan difícil reconocer a un maltratador?

- Nunca piensas que una persona que te quiere tanto al principio de la relación llegará a hacerte daño alguna vez. Durante mucho tiempo pensé que porque había ido a Harvard, tenía trabajo y era fuerte y feminista podría soportarlo y que era mi obligación ayudarle.

- ¿Cuál es o debería ser el papel del entorno?

- El maltrato sólo se desarrolla en silencio. Pero si hablas de ello creas conciencia de lo común que es, haces saber a la víctima que la estás creyendo y que estas dispuesta a ayudar.

- Como comenta, no se trata sólo de maltrato físico, sino también psicológico, ¿por qué es tan peligroso?

- La violencia física en una relación (...) es más clara, la puedes ver, puedes ver los moratones, pero el maltrato emocional es igual de malo. Es tan destructivo como tener una pistola en la cabeza porque te destruye por dentro.

- Una de cada tres mujeres son víctimas de alguna forma de violencia entre la pareja a lo largo de su vida, ¿qué podemos hacer para cambiar esta situación?

- Piensa en tres mujeres de tu vida. Saber que una de ellas ha sido, está siendo o será maltratada, te hará ver que es un problema enorme que le cuesta muchísimo a la sociedad. Lo que todo el mundo puede hacer hoy es hablar de ello, hacer preguntas. Tan simple como: '¿has sido maltratada alguna vez?, ¿alguna vez alguien ha abusado de ti?'. Son preguntas muy difíciles de hacer, pero hablando de ello dejamos fuera el silencio y la vergüenza.

- ¿Cuáles son las principales señales de que esto está ocurriendo?

- La señal más común es que la persona parece menos segura y menos feliz en el exterior, también hay cosas más específicas que puedes buscar, como una posesividad extrema. Si alguna vez ves un moratón, especialmente en el cuello o en el brazo como si alguien le hubiera cogido, pregunta sobre ello, di: '¿cómo te has hecho eso? ¿estás bien?'.

- ¿Qué mensaje le daría a una mujer que está sufriendo un episodio de violencia o acoso?

- Te prometo que puedes salir, puedes reconstruir tu vida. El mensaje más importante que puedes dar es que no mereces ser maltratada, y tienes que mandárselo a todo el mundo, a él, a tus hijos, a ti misma. Y ese mensaje lo mandas yéndote y cuidándote y poniéndote a ti primero. El maltrato siempre va a peor con el tiempo, así que el mejor momento para irse es hoy. Créeme y confía en que estarás bien, porque yo estoy bien.