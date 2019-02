El Gobierno garantizará que los coches sean cero emisiones en 2040, pero evita la palabra prohibir

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno garantizará que los turismos y vehículos comerciales nuevos que se vendan en 2040 serán cero emisiones, como parte del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-20230, en el que se incluye el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) y en el que el Ejecutivo evita hablar de prohibiciones.

El borrador del LCCTE recoge que el Gobierno adoptará las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos no comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que "no más tarde de 2040 sean vehículos con emisiones de cero gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro". Así, a partir de esa fecha no se podrán vender vehículos que emitan CO2.

"En el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, los objetivos de penetración de sistemas de movilidad descarbonizada, y parte electrificada, son importantes para 2030, pero no se incluye ningún tipo de prohibición", ha afirmado Ribera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes.