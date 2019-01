Ciudadanos y Vox

La coincidencia de discurso entre las tres formaciones conservadoras era sencilla en tanto el relato principal fuese la cuestión catalana y la supuesta blandura del Ejecutivo socialista. Pero esta semana, la formación de Santiago Abascal ha dado un salto cualitativo en sus definiciones y ha salido a la palestra con inquietante frialdad para explicar que PP y Ciudadanos se han comprometido a implementar "con dotación presupuestaria suficiente" las medidas dictadas por la ideología de género y las asociaciones feministas podemitas radicales, y que Vox no les dará su apoyo si no eliminan, entre otros, este punto de su acuerdo.

El trágala está lanzado, como por otra parte resultaba previsible. El intento de Ciudadanos de que pareciera que el nuevo Gobierno andaluz es fruto de un pacto entre PP y ellos mismos, que se impondría con la benevolencia neutra de Vox, ha fracasado antes de nacer: Ciudadanos deberá pagar un oneroso peaje en términos de prestigio y credibilidad. Porque no habrá Gobierno andaluz sin que al menos cuatro diputados de Vox voten afirmativamente. Y el partido ultraderechista no está dispuesto a ser discreto ni a regalar tales apoyos.

Si Albert Rivera, que ha conseguido con tesón situarse a la cabeza del ranquin de popularidad de los políticos, claudica en este punto y opta con fatalismo por digerir el sapo del pacto con Vox, dará un paso importante al posicionarse en el mapa autonómico y nada menos que en Andalucía, pero resultarán inevitables graves daños colaterales y es muy posible que pierda definitivamente de este modo la batalla por la hegemonía en el hemisferio derecho.

En las elecciones territoriales, autonómicas y municipales, que están a tiro de piedra, si Ciudadanos acepta el abrazo del oso de Vox, la ‘operación Valls’ quedará definitivamente arruinada en Barcelona porque ni el hispanofrancés llegará a imponerse sin el impulso de Ciudadanos, ni la operación tendrá sentido si Ciudadanos llega de la mano de Vox. En estas circunstancias, los candidatos Colau y Ernest Maragall se jugarán el cargo entre sí y el candidato del PSC saldrá reforzado. Y el fracaso de Valls, a causa de la intromisión de la extrema derecha, encontrará eco en las cancillerías europeas y quedará cargado en la cuenta negativa de Ciudadanos, que tendrá un pasar muy incómodo en el Grupo Liberal del Parlamento Europeo.

Valls, que ha vivido en carne propia la presión del Frente Nacional (ahora ‘Rassemblement National’), tuvo una reacción airada al conocer que en Andalucía podría cuajar el 'three party', en afortunada expresión de Zapatero. Más vale no alcanzar el poder, vino a decir, que obtenerlo con el apoyo de formaciones no democráticas. Rivera, en primera instancia, ha adoptado una posición admirablemente firme en Twitter: "Luchar contra la violencia machista con recursos y medidas para que nadie abuse de una mujer no es una opción, es una obligación para todos. Firmamos el pacto de Estado y lo aplicaremos en Andalucía y en todas las CC. AA. que gobernemos. La libertad y la igualdad no se negocian". Pero mantener esa palabra supone retar a Vox y descartar la oportunidad de conseguir futuros gobiernos de centro-derecha, dado que las encuestas presagian que la nueva formación no está de paso, sino que puede conseguir porcentajes semejantes al andaluz en todo el Estado.

Ciudadanos se la juega en este envite. En realidad, todos los demócratas nos la jugamos al mismo tiempo. Porque el descrédito de la política, que ya es grave, alcanzará cotas inefables si se consuma este pacto felón entre los sedicentes amantes de las libertades y las doctrinas que predican la reacción y la involución, el ‘Vivan las cadenas’ de nuestra historia más negra.