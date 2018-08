Cataluña: tomar decisiones

Casi no me atrevo a escribir sobre Cataluña. No quiero echar ni una sola astilla más de leña al fuego. Quiero ser prudente, pero no se puede ni se debe dar la espalda al que hoy es sin duda alguna el principal problema que encara y preocupa a la sociedad española a la vuelta de este verano que está cercano a terminar. Precisamente el haberle dado la espalda tanto tiempo es lo que nos ha traído hasta este límite; y si el nuevo Gobierno persiste en ignorar el asunto, en no entrar con seriedad en la búsqueda de una solución, en tratar de entretener con artimañas, en dilatar el tiempo con falsos e inútiles señuelos, las cosas no harán más que empeorar hasta que se vayan peligrosamente de las manos.