Tarjetas sanitarias

Primeros pasos -primeros traspiés, también- del Gobierno Sánchez y uno empieza a percibir algo de ese postureo que suele coquetear con la vacuidad o la demagogia. ¿De verdad se puede afirmar que España va a restablecer la sanidad universal? Que los inmigrantes que habían perdido la tarjeta sanitaria la recuperen no solo es justo, sino que mejora y abarata el sistema: garantiza el acceso a través de la Atención Primaria, en lugar de las más sensibles Urgencias. Pero nadie puede decir que ese colectivo haya estado desatendido. Nunca nuestra sanidad pública ha dejado de asistir a nadie. Tampoco al medio millón de jóvenes de más de 26 años que aún no han encontrado trabajo, que ya conocen el paro o que siguen estudiando. También ellos han perdido su cartilla o han salido de las de sus padres, que llevan toda la vida cotizando por y para sus familias. El colmo es que oficialmente pasan a ser "residentes" en España, ni siquiera españoles. De ellos no se habla, electoralmente no deben de vender tanto. Ninguneados por su propio país, es normal que muchos pasen de la política y de los políticos... Y que ni se planteen votar porque no tienen a quién.